Generałowie apelują: Musimy odejść od obecnego systemu dowodzenia w Wojsku Polskim

Podczas konferencji Defence24 Days we wtorek czołowi dowódcy Wojska Polskiego oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiali o koniecznych zmianach w armii, które mają zwiększyć jej zdolność do reagowania na współczesne zagrożenia. Głównym tematem była potrzeba reformy obecnego systemu dowodzenia.

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, wskazał, że obecny model dowodzenia, oparty na podziale na “force providera” i “force usera”, nie odpowiada już dzisiejszym wyzwaniom. System ten został zaprojektowany z myślą o działaniach ekspedycyjnych, jak misje zagraniczne przeciwko terroryzmowi, i obowiązuje od 2014 roku. W jego ramach Dowództwo Generalne odpowiada za szkolenie i wyposażenie, a Dowództwo Operacyjne za realne prowadzenie działań.

Gen. Kukuła ocenił ten system jako “kompletnie nieadekwatny”. Podobnego zdania był gen. Dariusz Łukowski z BBN, który stwierdził, że nie chodzi tu o niewydolność dowódców, lecz o przeciążoną i nieskuteczną strukturę organizacyjną. Podał przykład, w którym Inspektor Marynarki Wojennej w praktyce nie ma wpływu na dowodzenie tą formacją. “Trzeba wrócić do starej zasady ‘szkolisz, dowodzisz, odpowiadasz'” – podkreślił.

Sztab Generalny przygotowuje rekomendacje dla władz państwowych w sprawie nowej struktury dowodzenia. Jednym z jej filarów ma być Dowództwo Operacji Połączonych, które miałoby nadzorować gotowość wszystkich sił zbrojnych i koordynować ich działania zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Drugim elementem miałoby być Dowództwo Transformacji – odpowiedzialne m.in. za szkolenie i wdrażanie innowacji, a także uzupełnianie strat podczas konfliktu.

Jak wskazał gen. Kukuła, nowy model miałby tę zaletę, że nie wymagałby reorganizacji struktur między stanem pokoju a wojny, co obecnie wiąże się z dużymi trudnościami. Również gen. Łukowski zaznaczył, że zadania oficerów powinny być jak najbardziej zbliżone w obu tych stanach.

“Będziemy rekomendować wdrożenie takich zmian, bo dzisiaj szykujemy się do wojny. (…) Musimy być gotowi – spoczywają na nas żołnierzach konstytucyjne obowiązki, i zrobimy wszystko, żeby się z nich wywiązać” – podkreślił szef Sztabu Generalnego.

Gen. Łukowski przypomniał, że projekt ustawy przygotowany przez prezydencką administrację, który przewiduje powołanie Dowództwa Operacji Połączonych, trafił już do Sejmu. Podkreślił też, że propozycje zostały opracowane przez specjalistów, a nie polityków.

“Dzisiaj tak naprawdę nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba system zmienić. Pytanie dotyczy tylko tego, kiedy to zrobić, w jakim momencie. (…) Zawsze mówię, że jest najwyższa pora, żeby to zrobić (…) Nikt z wojskowych nie ma co do tego wątpliwości” – zaznaczył.

bankier.pl / Kresy.pl