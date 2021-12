Gazprom nie zamierza naciskać na Niemcy ws. przyspieszenia certyfikacji Nord Stream 2. Powód – wysokie ceny gazu

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

- KRYZYS MIGRACYJNY - przez cały tydzień dochodziło do prób siłowego przekroczenia granicy; w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią; na granicy wschodniej UE liczba nielegalnych przekroczeń wzrosła o 1444% w ciągu ostatniego roku; po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów; Policja zatrzymała w środę grupę liberalnych polityków chcących wjechać do strefy przy granicy z Białorusią; premier zwołał spotkanie z przedstawicielami partii opozycyjnych ws sytuacji bezp. nar. Polski, miało być ono "konstruktywne"; istnieje możliwość przekazania przez Komisję Europejską 200 mln euro dla Polski, Litwy i Łotwy na zabezpieczenia granicy; obcokrajowcy stanowią prawie 70 proc. poszukwianych w związku z organizacją nielegalnej imigracji; do Iraku i Syrii specjalnymi samolotami wróciło już z Białorusi ponad 2500 obywateli tych krajów; prezydent RP wyraził zgodę na pobyt w Polsce wojsk brytyjskich i estońskich; koszt leczenia nielegalnych imigrantów wyniósł niemal 1 mln zł; pieniądze przekazane Białorusi UE przeznaczane są na propagandę; 45 proc. ankietowanych Niemców sprzeciwiało się wpuszczaniu imigrantów do kraju; Łotwa zakończyła budowę tymczasowego ogrodzenia z drutu kolczastego na 37-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią; UE i USA nałożyły na Białoruś nowe sankcje; Białoruś zapowiedziała "twarde, asymetryczne" działania; Łukaszenko zagroził Polsce, że jeśli zamknie granicę z Białorusią, to on jest gotów zablokować przesył surowców energetycznych z Rosji; KE zawiesiła dotychczasowe przepisy azylowe na wniosek Polski, Litwy i Łotwy.