Francuska armia testowała lądowe bezzałogowce bojowe firmy Nexter

Produkowane przez Nexter francuskie bezzałogowe roboty bojowe Optio, Ultro i Nerva testowano pod kątem działań ofensywnych i defensywnych.

Tydzień temu podchorążowie francuskich wojsk lądowych rozpoczęli ćwiczenia z wykorzystaniem trzech różnych typów bezzałogowych robotów bojowych. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC), a uczestniczyli w nich studenci École Militaire Interarmes (EMIA), czyli wyższej szkoły oficerskiej francuskich wojsk lądowych.

Podczas ćwiczeń francuscy podchorążowie mieli możliwość wykorzystania robotów bojowych Optio, Ultro i Nerva. W ten sposób mogli też korzyści operacyjne, jakie daje używanie takiego sprzętu w różnego rodzaju scenariuszach o charakterze ofensywnym i defensywnym.

Dans le cadre d’un exercice organisé par le CREC, l’#OPTIO, l’#ULTRO et le #NERVA ont pu être utilisés par les élèves de l’EMIA afin d’évaluer le gain opérationnel apporté par l’utilisation des robots lors de différents scenarii défensifs et offensifs. pic.twitter.com/2EFQpq9yWv — Nexter_Group (@Nexter_Group) April 2, 2021

Optio-X20 jest uzbrojoną wersją nowej rodziny Uniwersalnych Robotów Taktycznych Otio, produkowanych przez Nexter, jako owoc współpracy z estońskim Milrem Robotics. Zbudowano go na podwoziu gąsienicowym (platforma Themis) i wyposażono w moduł bojowy ARX20, z armatą automatyczną kal. 20 mm i karabinem maszynowym kal. 7,62 mm oraz głowicą optoelektroniczną. Architektura tego lądowego bezzałogowca ma charakter otwarty. Opracowano go specjalnie do takich zadań, jak zabezpieczenie obwodu obrony, eskortowanie grupy bojowej, namierzanie celu i walka z nim. Bezzałogowiec potrafi wspierać pododdział piechoty podczas prowadzenia działań bojowych, a także zapewniać wsparcie ogniowe i prowadzić rozpoznanie bojowe, w tym w obszarze zurbanizowanym.

Ultro to lądowy bezzałogowiec 4×4 służący do transportu ładunku, w tym np. amunicji kal. 155 mm dla dział samobieżnych Caesar lub zaopatrzenia dla pododdziału piechoty.

Z kolei Nerva LG to wielozadaniowy mini-robot bojowy, przeznaczony do zadań rozpoznawczych i wsparcia operacyjnego. Może być integrowany z innymi systemami bojowymi. Uznawana jest za solidną platformę, łatwą w obsłudze. Robota można wykorzystywać do prowadzenia zdalnej obserwacji, wykrywania celów i niszczenia ich, a także do zakłócania łączności czy aktywowania pułapek. Przeznaczony jest szczególnie do prowadzenia rozpoznania z wystawianiem się w strefach potencjalnego niebezpieczeństwa. Jest też szybki i łatwy do uruchomienia, zarówno przez żołnierzy pieszych, jak i zmotoryzowanych

armyrecognition.com / Kresy.pl