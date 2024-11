Dwóch Włochów szpiegowało na rzecz Rosji

Specjalny wysłannik USA Amos Hochstein przybył we wtorek rano do stolicy Libanu, Bejrutu. Rozmawiał na temat wstrzymania eskalującego konfliktu między Hezbollahem a Izraelem.

Po rozmowach z Libańczykami Hochstein ma udać się do Izraela. Oficjalnie działania amerykańskiego urzędnika mają doprowadzić do przerwania działań zbrojnych między Izraelem a Libanem, jak podała miejscowa telewizja Al Mayadeen. Wysłannik USA opóźnił swój wyjazd do Bejrutu „do czasu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących libańskiego stanowiska w sprawie porozumienia o zawieszeniu broni”, jak podał wcześniej Axios.

Hochstein spotkał się z przewodniczącym libańskiego parlamentu Nabihem Berrim. Rozmowy z nim określił jako "konstruktywne", jak zacytowała Al Jazeera. Berri ma legitymację Hezbollahu do prowadzania rozmów. Między innymi to skłoniło Hochsteina do mówienia o "realnej możliwości" rozejmu.