DW: Administracja Bidena uzna Ludobójstwo Ormian

Administracja Joe Bidena ma przygotowywać się do uznania ludobójstwa na Ormianach dokonanego przez Imperium Osmańskie podczas I wojny światowej – poinformował w czwartek portal Deutsche Welle. Ten symboliczny ruch może nadwerężyć więzi między Waszyngtonem a Ankarą.

Według źródeł portalu zaznajomionych z tą sprawą, prezydent USA prawdopodobnie użyje słowa „ludobójstwo” podczas oświadczenia 24 kwietnia, na corocznym upamiętnieniu ofiar.

„Rozumiem, że podjął decyzję i użyje słowa „ludobójstwo” w swoim oświadczeniu w sobotę” – podała agencja informacyjna Reuters cytując swoje źródło. Sekretarz prasowa Jen Psaki powiedziała dziennikarzom, że Biały Dom prawdopodobnie miałby „więcej do powiedzenia” na ten temat w sobotę. Psaki nie rozwinęła tematu.

Podczas swojej zeszłorocznej kampanii, Biden zobowiązał się uhonorować 1,5 miliona Ormian, którzy stracili życie w ostatnich latach Imperium Osmańskiego.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3

— Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020