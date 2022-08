Duda: Polska jest zapleczem i sojusznikiem Ukrainy, wśród Polaków nie ma żadnej dyskusji na ten temat

W tej wojnie Polska jest, Ukraino, twoim zapleczem, sojusznikiem, Polska jest domem, bracia, dla waszych rodzin i dzieci! I nie ma wśród Polaków żadnej dyskusji na ten temat – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Kijowie. Zapewniał też Ukraińców, że takie samo stanowisko będzie kontynuowane, niezależnie od tego, kto zostanie jego następcą.

Jak informowaliśmy, we wtorek prezydent Andrzej Duda na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przebywał w Kijowie. Wziął udział w zwołanym przez ukraińskiego prezydenta II szczycie Platformy Krymskiej. Obaj prezydenci mieli także poruszyć temat opracowywanego traktatu polsko-ukraińskiego.

Podczas swojego wystąpienia na szczycie Platformy Krymskiej, prezydent Duda wyraźnie dawał do zrozumienia, że wcześniejsza polityka wielu państw i faktyczna zgodą na aneksję Krymu przez Rosję była błędem. Podkreślił, że „nie ma powrotu do business as usual w stosunkach z Rosją”, a gazociągu Nord Stream 2 należy się pozbyć, a nie tylko go zatrzymać. Powiedział też, że Rosja ma nie tylko wycofać się do linii z 23 lutego, ale „musi również liczyć się z prawem Ukrainy do wyzwolenia całego swojego terytorium, z Krymem włącznie”. Wyraził też wiarę w to, że prezydent Zełenski pokaże mu „ukraiński Krym”.

– Ale dziś stawiamy czoła rosyjskiej inwazji. Ukrainki i Ukraińcy z bronią w ręku chronią Europę przed tyranią i totalitaryzmem. Płacą najwyższą cenę za Warszawę i Pragę, za Paryż, za Londyn, za Berlin – mówił Andrzej Duda. Następnie podkreślił, że w trwającej wojnie Polska jest dla Ukrainy „zapleczem” i „sojusznikiem”, a także domem dla rodzin i dzieci Ukraińców.

– W tej wojnie Polska jest, Ukraino, twoim zapleczem, Polska jest twoim sojusznikiem, Polska jest domem, bracia, dla waszych rodzin i dzieci! I nie ma wśród Polaków żadnej dyskusji na ten temat. Gdyby siedział tutaj którykolwiek z moich poprzedników lub następców, powiedziałby Wam to samo – powiedział polski prezydent.

Pisaliśmy też, że prezydent Andrzej Duda mówił w Kijowie m.in., że Ukraina to przede wszystkim krajem o olbrzymich możliwościach i ogromnych zasobach naturalnych, z którym Polska po prostu chce robić interesy, w kontekście udziału firm z Polski w odbudowywaniu Ukrainy. Rzeczniczka MSZ Rosji, komentując słowa Dudy, dodała do nich cytat Adolfa Hitlera.

Czytaj więcej: Duda mówił o robieniu interesów z Ukrainą. Zacharowa, komentując, zacytowała Hitlera

prezydent.pl / Kresy.pl