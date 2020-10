Drożej za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków. „Płatne autostrady w Polsce wśród najdroższych w UE”

Mimo negatywnego stanowiska GDDKiA podrożał przejazd autostradą A4 na trasie Katowice-Kraków. To kolejna koncesyjna autostrada w Polsce, po A2, która podniosła stawki za przejazd. „Rzeczpospolita” zaznacza, że płatne autostrady w Polsce należą do najdroższych w UE.

Od czwartku 1 października br., w Polsce drożej pojedziemy autostradą A4. Teraz przejechanie 50 km odcinka między bramkami zarządzanego przez Stalexport odcinka tej autostrady na trasie Katowice–Kraków kosztuje kierowców samochodów osobowych 48 groszy za kilometr, czyli już nie 20 zł, ale 24 złotych za cały odcinek. Oznacza to, że jest to obecnie najdroższa autostrada w Polsce, a zarazem jedna z najdroższych w Europie, mimo braku np. kosztownych estakad czy tuneli. Niewiele tańszy jest przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, należący do spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA). Od lutego br. koszt przejechania kilometra wynosi tam 44 grosze, 66 zł za cały odcinek.

Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pokazują, że w innych krajach Europy tego rodzaju opłaty są niższe. Np. we Francji, na autostradzie Lyon–Montpellie koszt kilometra to w przeliczeniu ok. 40 groszy, zaś na autostradzie pomiędzy Bordeaux a Paryżem – 42 grosze za kilometr. Mniej płaci się także we Włoszech, gdzie przejazd z Mediolanu do Neapolu kosztuje w przeliczeniu 32 grosze za kilometr, a z Messyny do Palermo – niespełna 21 groszy. Tańsze są też przejazdy autostradami w Hiszpanii i w Chorwacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W lipcu GDDKiA wystąpiła do koncesjonariusza, tj. spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), z negatywną oceną planów październikowej podwyżki. W ocenie Generalnej Dyrekcji wzrost stawek opłat jest niezasadny i uderza w kierowców oraz w transport samochodowy, co może przełożyć się na wzrost cen towarów i usług na lokalnym rynku.

Drogowcy są zdania, że taki wzrost stawek, które już są bardzo wysokie, może przenieść część ruchu na drogi alternatywne, pogarszając warunki jazdy.

SAM argumentuje podwyżkę wzrostem kosztów usług budowlanych oraz utrzymania trasy w ostatnich pięciu latach od poprzedniej podwyżki. Twierdzi też, że przejazd może być tańszy (8 zł za przejazd odcinkiem) z wykorzystaniem opłat elektronicznych, np. A4Go albo videotollingu.

GDDKiA zarzuca koncesjonariuszowi, że ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Podkreślono, że „w okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje odmienne działania, obniżając opłaty”.

Jak podaje PAP, w 2019 roku z płatnego odcinka A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę. W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa Stalexport Autostrady zanotowała 128,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (w tym 126,7 mln zł z poboru opłat za przejazd autostradą) i 34,6 mln zł zysku netto.

Dziennik „Rzeczpospolita” zauważa, że nie wszystkie płatne autostrady są tak drogie jak A4 czy A2. Przykładowo, na A1 Gdańsk–Toruń zarządzanej przez Gdańsk Transport Company za kilometr płacimy 20 groszy. W tym przypadku, projekt jest oparty na mechanizmie opłat za dostępność. Najtaniej jest jednak na płatnych autostradach zarządzanych przez państwo: A4 Wrocław–Gliwice i A2 Konin–Stryków. Tam koszt przejechania kilometra to tylko 10 groszy.

W Europie bezpłatne autostrady wciąż są w Niemczech. Co prawda od tego miesiąca miały zostać wprowadzone opłaty, ale zostało to zablokowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Darmowe autostrady są też np. w Belgia (poza płatnym przejazdem tunelem łączącym Liefkenshoek z Antwerpią), na Cyprze, w Czarnogórze (płatny przejazd tunelem Sozina), Danii (płatny przejazd mostem na cieśninami: Wielki Bełt i Sund), Estonii czy Finlandia, a także na Litwie, w Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii (tu płatne są niektóre mosty oraz tunele).

