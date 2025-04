Czy Polacy sfinansują emerytury dla Hindusów? Umowa już na stole

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Indiami, dotyczącej zabezpieczenia społecznego. Dokument przewiduje m.in. wzajemne honorowanie okresów pracy w obu krajach, co może otworzyć cudzoziemcom drogę do polskiej emerytury minimalnej.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 25 listopada 2024 roku w Warszawie (druk nr 1173). Porozumienie zakłada m.in. unikanie podwójnego oskładkowania oraz wzajemne uznawanie okresów ubezpieczenia społecznego w Polsce i w Indiach.

Na mocy umowy możliwe będzie sumowanie okresów pracy obywateli obu krajów, co umożliwi im uzyskanie minimalnej emerytury w Polsce. Takie porozumienia mają na celu ochronę interesów osób pracujących za granicą i zapewnienie ciągłości praw emerytalnych.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że z porozumienia skorzystają przede wszystkim obywatele Indii, których – jak wynika z danych z 2024 roku – w polskim systemie ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było już ponad 20 tysięcy. Dla porównania, liczba Polaków mieszkających w Indiach to zaledwie około 200 osób.

Zasada zaliczania okresów ubezpieczenia przebytych w Indiach do stażu pracy uprawniającego do polskiej emerytury minimalnej budzi wątpliwości części posłów. Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu poselskiego Konfederacji, skomentował:

„To porozumienie bardzo podobne do niesławnej umowy polsko-ukraińskiej. Dzięki tamtej umowie finansujemy stale rosnącą grupę ukraińskich beneficjentów polskiego systemu emerytalnego, którym ZUS miesiąc w miesiąc dopłaca do ukraińskiej emerytury tyle, żeby osiągnąć poziom polskiej emerytury minimalnej. Nawet jeśli obywatel Ukrainy w Polsce przepracował zaledwie kilka lat, kilka miesięcy albo nawet tylko kilka dni. Teraz to samo może nas czekać na kierunku indyjskim.”

Umowa, choć zgodna z międzynarodowymi standardami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego, wzbudza debatę publiczną w kontekście jej wpływu na finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i krajowy system emerytalny.

Jak informowaliśmy w marcu, obcokrajowcy już po miesiącu pracy w Polsce uzyskują prawa do: 13 i 14 emerytury, najniższego świadczenia emerytalnego, świadczenia zdrowotnego i renty rodzinnej. Polska przeznacza 27 mln zł miesięcznie na świadczenia dla obcokrajowców.

