Czołgi Abrams już w Polsce [+FOTO]

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek na Twitterze, że do Polski dotarły czołgi Abrams przeznaczone do szkolenia żołnierzy Wojska Polskiego.

„Czołgi Abrams, na których będą szkolić się żołnierze Wojska Polskiego są już w Polsce. Będziemy gotowi, kiedy pojawią się pierwsze z 250 najnowocześniejszych czołgów, które zamówiliśmy. Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora” – czytamy.

Przypomnijmy, że rzecznik Agencji Uzbrojenia powiedział, że Polska miałaby zakupić od USA używane czołgi Abrams posiadające m.in. udoskonaloną optoelektronikę i wzmocniony pancerz. Zdaniem części ekspertów, może chodzi o wozy w wersji M1A1SA.

Jak pisaliśmy, według IAR, Polska kupi 116 używanych czołgów Abrams od armii Stanów Zjednoczonych. Mają one zastąpić 240 czołgów T-72 wysłanych na Ukrainę. Wicepremier i szef MON, Mariusz Błaszczak potwierdził, że umowa z USA została już uzgodniona. Pierwsze dostawy przewidywane są na 2023 rok.

W piątek wieczorem w swojej wypowiedzi dla „Panoramy” TVP2, rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk Krzysztof Płatek, poinformował o pewnych szczegółach dotyczących używanych Abramsów, które planuje kupić Polska. Według „Panoramy” polską armię „wzmocnią dwa bataliony Abramsów w zmodernizowanej wersji”.

„To jest wersja, która posiada udoskonaloną optoelektronikę, udoskonalone systemy kierowania ogniem, wzmocniony pancerz. Jest to już zaawansowany czołg w tej wersji” – powiedział ppłk Płatek. Nie sprecyzował jednak, o jaką konkretną wersję czołgów Abrams.

Jak podano, wraz z czołgami Polska ma pozyskać też m.in. zapas amunicji i wozy dowodzenia.

Zdaniem Tomasza Dmitruka z „Dziennika Zbrojnego”, podane prze ppłk. Płatka informacje mogą świadczyć o tym, że chodzi o czołgi w wersji Abrams w wersji M1A1SA.

Przypomnijmy, szef MON podpisał w kwietniu umowę na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla Wojska Polskiego. Umowa ma wartość 4 mld 740 mln dolarów. W 2022 roku do Polski ma trafić pierwsze 28 czołgów do celów szkoleniowych. Na 2026 rok planowane jest zakończenie dostawy.

Jak informowaliśmy, na początku lutego br. amerykańscy senatorowie wystosowali list otwarty do sekretarza obrony Lloyda Austina i sekretarza stanu Antony’ego Blinkena w sprawie przyspieszenia dostaw 250 czołgów M1A2SEPv3 Abrams do Polski. Pod listem otwartym podpisali się zarówno senatorowie Partii Republikańskiej, jak i Demokraci. Przypomnijmy, że podobny apel do administracji USA wystosowali republikańscy kongresmani 24 stycznia bieżącego roku.

W lutym br. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż do Polski 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3.

