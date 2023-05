CNN: Uszkodzenia systemu Patriot na Ukrainie są minimalne

Uszkodzenia systemu obrony powietrznej Patriot po rosyjskim ataku rakietowym we wtorek rano są minimalne – twierdzi CNN powołując się trzech amerykańskich urzędników.

Stany Zjednoczone wysłały inspektorów do zbadania systemu we wtorek, po tym jak Ukraińcy powiedzieli, że system wydaje się być uszkodzony, powiedział jeden z urzędników.

Sam system nadal działa, poinformowali urzędnicy, a element radarowy Patriota, jeden z jego najważniejszych elementów, nie został uszkodzony. Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że Patriot nie będzie musiał zostać usunięty z pola bitwy w celu naprawy.

Nie jest jasne, która część Patriota została uszkodzona lub czy została uszkodzona przez rzeczywiste uderzenie rakiety lub spadające szczątki.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych zaznaczył, że wbrew twierdzeniom Rosjan systemu Patriot, z uwagi na sposób jego rozmieszczania, nie da się zniszczyć jedną rakietą, ale nie zaprzeczył, że któryś z elementów systemu został trafiony. „Z technicznego punktu widzenia Patriot to kompleks (system), bateria, dywizjon. Wszyscy różnie to nazywają, ale nie mogą zrozumieć, z czego składa się obrona powietrzna. To stanowisko dowodzenia, w którym znajduje się obsługa bojowa, monitoruje cele powietrzne, odbiera informacje o sytuacji powietrznej w swoim rejonie odpowiedzialności. W ten sposób zajmują się celami. [System Patriot – red.] Może pracować w trybie automatycznym i półautomatycznym. Właśnie tryb automatyczny pozwala Patriotowi zestrzelić cele powietrzne bez udziału człowieka , jak to się stało zeszłej nocy” – powiedział we wtorek Ihnat.

Ukraińska agencja Unian, która relacjonuje wypowiedź Ihnata pisze w tytule artykułu o jego „tajemniczej odpowiedzi” na doniesienia mediów o uszkodzeniu systemu Patriot.

Jak informowaliśmy, strona ukraińska twierdzi, że podczas nocnego rosyjskiego ataku na Kijów zestrzelono 6 rakiet hipersonicznych typu Kinżał. Rosjanie twierdzą z kolei, że zniszczyli system obrony powietrznej Patriot. Jednak jak dotąd, żadna ze stron nie zaprezentowała żadnych konkretnych dowodów.

Kresy.pl/CNN