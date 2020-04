CBA zatrzymało Ukraińca. Zarzuty: wyłudzanie zwrotu VAT i łapówki dla celników

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Rzeszowie dokonała zatrzymania obywatela Ukrainy – poinformowało we wtorek CBA. Jest on podejrzany o wręczanie łapówek celnikom oraz pomoc w usiłowaniu wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego na 3 miesiące. Do tej pory łącznie 29 osób zamieszanych w sprawę usłyszało zarzuty.

Zatrzymany obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty o pomoc w wyłudzaniu zwrotu podatku VAT oraz wręczanie celnikom łapówek – poinformowało we wtorek CBA. „Mężczyzna podejrzany jest o wręczanie łapówek celnikom i pomocnictwo w wyłudzaniu podatku „VAT dla podróżnych” (zwrot VAT na podstawie dokumentu tzw. TAX FREE) poprzez wprowadzenie do obrotu, poświadczających nieprawdę dokumentów.” – czytamy w komunikacie Biura. Podano, że decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Śledztwo prowadzone przez delegaturę CBA w Rzeszowie nadzorowane jest przez Prokuraturę Krajową.

„Sprawa ta ma związek z zatrzymaniem celników z 2018 r. i cały czas jest rozwojowa” – oświadczył Temistokles Brodowski, rzecznik prasowy CBA w rozmowie z portalem „Wiadomości WP”.

Jak podaje portal, pod koniec 2018 roku funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania pracujących wówczas oraz byłych celników z Podkarpacia. Zatwierdzali oni dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free), do których wpisywane były fikcyjne dane. Sprzedaż nie miała wcale miejsca lub dotyczyła w rzeczywistości znacznie mniejszej ilości towaru, niż było to wpisywane do dokumentów. Celnicy pobierali za to ok. 2-3 proc. z sumy wpisanej do deklaracji (jednorazowo nawet kilka tys. złotych). CBA ustaliło, że każdy z celników mógł uczestniczyć nawet w 200 operacjach tego typu.

Za wręczenie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w zamian za naruszenie przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

wiadomosci.wp.pl / gov.pl / kresy.pl