Caritas wspiera mieszkańców strefy Gazy i Zachodniego Brzegu

Abp Tadeusz Wojda SAC objął honorowym patronatem największy program pomocowy Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Wsparcie trafia do rodzin z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, w tym z Palestyny. Delegacja Caritas odwiedziła Zachodni Brzeg Jordanu, gdzie zapoznała się z aktualną sytuacją humanitarną.

Jak poinformowała w połowie kwietnia Katolicka Agencja Informacyjna, program „Rodzina Rodzinie” Caritas Polska, największe przedsięwzięcie pomocowe tej organizacji, został objęty honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Tadeusza Wojdy SAC. Inicjatywa skierowana jest do rodzin dotkniętych konfliktami zbrojnymi i katastrofami humanitarnymi, m.in. w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu.

W ciągu dziewięciu lat działania programu na rzecz potrzebujących przekazano ponad 111 milionów złotych. Od 7 do 14 kwietnia delegacja Caritas Polska przebywała na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie odbywały się spotkania z lokalną społecznością. Pracownicy zapoznali się z warunkami życia mieszkańców i ocenili sposób realizacji programu w regionie.

Dotychczas Caritas Polska przekazała palestyńskim rodzinom ponad 4 miliony złotych. W 2024 roku pomoc zostanie rozszerzona również na mieszkańców Zachodniego Brzegu. – „Mieliśmy okazję porozmawiać z mieszkańcami Strefy Gazy, którzy żyją w gruzach, mieszkają w namiotach i każdego dnia mogą stracić życie. Mimo to podkreślają, że są wdzięczni za wiarę, bo dodaje im sił i pomoc, który pozwala wierzyć, że świat o nich nie zapomniał” – relacjonuje Dominika Chylewska, kierownik komunikacji Caritas Polska, która przebywała ostatnio w Palestynie.

Caritas Polska niesie pomoc w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu od 2018 roku, nieprzerwanie, również po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. W Strefie Gazy według dostępnych danych zginęło dotąd 50 tysięcy osób, a ponad 100 tysięcy zostało rannych.

Na miejscu Caritas Polska współpracuje z Caritas Jerozolima. Organizacja ta zatrudnia około 100 lokalnych mieszkańców, którzy – jako ofiary konfliktu – udzielają wsparcia innym potrzebującym.

Z powodu napiętej sytuacji, część kontaktów odbyła się zdalnie. Caritas Polska przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Mohammedem – ojcem sześciorga dzieci, który żyje obecnie w mieście Gaza. – „Stracili dom, mieszkają w namiocie. Nie mają pracy, szkoły są zamknięte, a dostęp do żywności i wody jest nieregularny. Woda słodka to luksus, morska służy do prania. Często brakuje prądu i internetu” – informują przedstawiciele Caritas.

Sytuacja w regionie wpływa negatywnie nie tylko na warunki bytowe, ale także na stan psychiczny mieszkańców. – „Usłyszeliśmy, że pomoc, którą dostają zapewnia jakieś możliwości przeżycia, choć nie są to godne warunki życia i nie pozwalają one na powrót do normalności. Ta pomoc jest też dla nich nadzieją, że świat o nich pamięta” – powiedziała Dominika Chylewska.

Kresy.pl/KAI