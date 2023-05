Brytyjski wywiad: Rosja rozbudowuje na wielką skalę umocnienia obronne

Rosja rozbudowuje na wielką skalę umocnienia obronne, także w głębi jej terytorium – zwraca uwagę brytyjski wywiad. Brytyjczycy uważają, że świadczy to o obawach rosyjskich przywódców, że ukraińskie wojska mogą dokonać poważnego przełomu.

Brytyjskie ministerstwo obrony podkreśla w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że od lata 2022 roku Rosja stworzyła jedne z najbardziej rozbudowanych wojskowych systemów obronnych, jakie widziano gdziekolwiek na świecie od wielu dekad. Znajdują się nie tylko w pobliżu obecnych linii frontu, lecz także głęboko wewnątrz kontrolowanych obecnie przez Rosjan obszarów.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2023.

Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2023