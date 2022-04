Boris Johnson potwierdza wysłanie polskich T-72 na Ukrainę

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potwierdził w piątek, że Polska wysłała część swoich czołgów T-72 na Ukrainę.

Brytyjski premier uważa, że prezydent Władimir Putin popełnił „katastrofalny błąd” w związku z inwazją, ale pozostała realistyczna możliwość, że Rosja nadal może wygrać na Ukrainie. „Sytuacja jest, obawiam się, nieprzewidywalna na tym etapie, ale musimy być realistami” – powiedział podczas wizyty w Indiach.

Johnson ogłosił również, że Wielka Brytania zastanawia się, co mogłaby zrobić, aby wzmocnić siły wojskowe w krajach takich jak Polska, aby umożliwić wysyłanie cięższej broni na Ukrainę.

„Chcemy wysłać czołgi do Polski, aby im pomóc, ponieważ wysłali część swoich T-72 na Ukrainę” – powiedział.

Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował, że ukraińscy żołnierze są szkoleni zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii z obsługi wysyłanego im sprzętu wojskowego. Johnson powiedział, że ukraińscy żołnierze w Polsce są szkoleni do obsługi sprzętu przeciwlotniczego.

Wcześniej pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że Polska wysłała na Ukrainę pierwszą partię 100 czołgów T-72 oraz wyrzutnie BM-21 Grad. „Teraz zaczęły krążyć wiadomości, że Polska wysłała na Ukrainę pierwszą partię 100 czołgów T-72. Nieoficjalnie mówi się, że przekazaliśmy Ukraińcom też wyrzutnie BM-21 Grad. Na razie nikt nie potwierdza doniesień o nowych polskich dostawach. Wiadomo jednak, że wokół dostaw broni na Ukrainę od dłuższego czasu nie robi się większego rozgłosu. Minister spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział wręcz niedawno, że ten temat dostarczania broni potrzebuje ciszy” – podawał wnp.pl.

Jak poinformował w piątek The Washington Post, wysoki urzędnik Pentagonu poinformował redakcję, że w obrębie granic Ukrainy, Ukraińcy mają więcej czołgów niż Rosja. „W tej chwili Ukraińcy mają więcej czołgów na Ukrainie niż Rosjanie… I na pewno mają legitymację do ich używania” – powiedział urzędnik.

Jak powiedział urzędnik ministerstwa obrony USA podczas rozmowy, bilans na korzyść Ukrainy zmieniły czołgi T-72 dostarczane z Europy. Jednocześnie urzędnik zauważył, że około dwudziestu rosyjskich grup taktycznych batalionów jest ponownie wyposażanych i zaopatrywanych.

Warto przypomnieć, że Niemcy zawarły porozumienie o wysłaniu ciężkiej broni na Ukrainę z kilkoma innymi krajami europejskimi, w tym ze Słowenią, która ma wysyłać swoje czołgi na Ukrainę w zamian za czołgi i transportery opancerzone z Niemiec.

Agencja prasowa dpa, powołując się na anonimowe źródła, poinformowała w czwartek, że porozumienie zostało potwierdzone w Berlinie.

Źródła podają, że zgodnie z umową Niemcy przekażą Słowenii transportery opancerzone Marder i Fuchs, podczas gdy Słowenia poprosiła o nowocześniejsze uzbrojenie, w tym czołgi Leopard 2 oraz transportery opancerzone Puma i Boxer.

Według informacji dostępnych na stronie słoweńskich sił zbrojnych, w Słowenii nie ma czołgów T-72, ale wyprodukowane w Jugosławii czołgi M-84, zmodernizowane wersje T-72.

Przypomnijmy, że Czesi wysłali już na Ukrainę kilkanaście poradzieckich, zmodernizowanych czołgów T-72M1, a także wozy opancerzone BMP-1. W sieci pojawiły się zdjęcia obu typów pojazdów opancerzonych, przygotowanych do transportu. Na serii zdjęć widać łącznie 5 czołgów T-72 i cztery BMP-1, na lawetach kolejowych.

These are the T-72M1 main battle tanks and BMP-1 infantry fighting vehicles donated by Czech Republic to #Ukraine. They will be soon operated by #UkrainianArmy against #Russian Armed Forces. pic.twitter.com/6vinhA2fMV

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) April 5, 2022