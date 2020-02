Biały Dom: Donald Trump wzywa Rosję do zaprzestania wspierania „okrucieństw” w Syrii

Biały Dom poinformował w niedzielę, że Prezydent USA Donald Trump wezwał Rosję do zaprzestania wspierania „okrucieństw” reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

Biały Dom oświadczył, że „podczas rozmowy telefonicznej ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem Trump wyraził zaniepokojenie przemocą w Idlib w północno-zachodniej Syrii i wyraził życzenie Stanów Zjednoczonych, by Rosja wycofała swoje poparcie dla okrucieństw reżimu Asada”.

Wojska Baszara el-Asada, przy wsparciu rosyjskich sił powietrznych, prowadzą od kilku tygodni ofensywę, mającą na celu odzyskanie prowincji Idlib, ostatniego bastionu rebeliantów i dżihadystów, walczących z rządem w Damaszku. Siły syryjskie nie zważają na porozumienie o zawieszeniu broni, zawarte w styczniu pomiędzy Rosją i Turcją, które w rzeczywistości okazało się martwe.

Trump administration’s #Syria envoy Amb. James Jeffrey & Col. Rich Outzen condemning Assad regime’s attacks on Turkish soldiers and offering condolences (in Turkish) at their arrival in #Turkey for consultations.pic.twitter.com/ssqxCyTLeX

— The SETA Foundation at Washington DC (@SETADC) February 11, 2020