PGZ zaproponowała Słowacji bojowy wóz piechoty Borsuk

Polska Grupa Zbrojeniowa w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej potwierdziła, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła w środę, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

„Rząd Republiki Słowackiej we wrześniu 2021 roku zatwierdził formalnie budżet na przeprowadzenie postępowania na 152 sztuki gąsienicowych bojowych wozów piechoty w kwocie 1,739 mld euro, a Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na wzbudzenie dużego zainteresowania strony słowackiej wyrobem NBPWP Borsuk, który obecnie jest najnowszą konstrukcją tego typu na rynku” – czytamy.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, ministerstwo obrony Republiki Słowackiej poszukuje dostawcy nowych bojowych wozów opancerzonych, które zastąpią w jednostkach zmechanizowanych pojazdy BWP-1, BWP-2 i BWP M. Kryteriami wyboru są wymagania Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej, przejrzysty proces zamówień i duże zaangażowanie krajowego przemysłu obronnego.

„Pojazdy pancerne powinny w przyszłości być sercem ciężkiej brygady zmechanizowanej, której budowa stanowi jedno z podstawowych zobowiązań sojuszników w zakresie doskonalenia naszych sił zbrojnych. Podchodzimy do tego, jak i innych zobowiązań, z pełną odpowiedzialnością – naszym celem jest wybranie i zaopatrzenie Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej w w pełni zgodną, ​​nowoczesną i niezawodną technikę przy aktywnym udziale słowackich firm w tym procesie” – powiedział minister obrony Jaroslav Naď (OĽANO).

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. HSW S.A. przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej.

