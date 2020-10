Nowe zagrożenie – kolejny koronawirus może przenosić się ze świń na człowieka

Naukowcy odkryli, że koronawirus SADS-CoV, powodujący chorobę u świń może przenosić się na człowieka. Wirus SARS CoV-2, który spowodował obecną pandemię także był wirusem odzwierzęcym.

O odkryciu naukowców z amerykańskiego University of North Carolina poinformowała w niedzielę telewizja Polsat News. Chodzi o koronawirusa syndromu ostrej biegunki określanego jako SADS-CoV. Wirus ten występuje u świń choć ma pochodzić od nietoperzy. U trzody chlewnej powoduje on chorobę przejawiającą się biegunką, wymiotami mogącą prowadzić do padnięcia zwierzęcia. Szczególnie groźny jest dla prosiąt. W Chinach koronawirus obserwowany jest w chlewach od 2016 r.

„Podczas gdy wielu naukowców skupia się na rozwijającym się zagrożeniu ze strony betakoronawirusów, takich jak SARS i MERS, alfakoronawirusy mogą okazać się równie ważnym, jeśli nie ważniejszym zmartwieniem ze względu na ich potencjał do szybkiego przenoszenia się między gatunkami” – Polsat News cytuje prof. Ralpha Barica, który opublikował na łamach periodyku „PNAS” artykuł w którym ostrzega, że SADS CoV może przenosić się ze świń na ludzi.

Naukowcy prowadzili już eksperymenty z SADS CoV i, które wykazały, że wirus ten może reprodukować się także w ludzkich komórkach. Wirus wykorzystywał komórki płuc i jelit człowieka, szczególnie sprawnie namnażając się w tych drugich. Jest jednak również dobra wiadomość. Naukowcy testowali również terapie jakie można zastosować przeciw świńskiemu koronawirusowi. Okazało się, że bardzo poważnie hamuje jego namnażanie lek remdisiwir.

„Obiecujące wyniki testów z remdisiwirem wskazują na potencjalną możliwość leczenia w przypadku, gdyby doszło do zakażania ludzi. Zalecamy, aby zarówno osoby pracujące ze świniami, jak i same stada świń były regularnie monitorowane pod względem obecności SADS-CoV. Pomoże to zapobiegać epidemiom i ogromnym stratom ekonomicznym” – powiedziała badaczka Caitlin Edwards.

Koronawirus SARS CoV-2, który jest odpowiedzialny za obecną pandemię także pochodzi od nietoperzy. Nosicielem pośrednim, przez którego wirus ten przeniósł się na człowieka była jadane w Chinach łuskowce.

