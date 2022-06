Brytyjski wywiad: forsowanie rzek przez Rosję będzie kluczowe dla wyniku wojny

Rosyjskie przeprawy przez rzeki będą jednym z kluczowych czynników decydujących o wyniku wojny na Ukrainie, ponieważ siły ukraińskie zdołały zniszczyć wiele mostów przed wycofaniem się – przekazał w poniedziałek brytyjski resort obrony.

Brytyjski resort obrony przekazał w poniedziałek w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że „przez weekend toczyły się zaciekłe walki wokół Siewierodoniecka. W nadchodzących miesiącach operacje przeprawy przez rzeki będą prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o przebiegu wojny. Kluczowy, 90-kilometrowy centralny sektor rosyjskiego frontu w Donbasie leży na zachód od rzeki Doniec. Aby osiągnąć sukces w obecnej fazie operacyjnej ofensywy w Donbasie, Rosja będzie musiała albo przeprowadzić ambitne działania oskrzydlające, albo wykonać szturmowe przeprawy przez rzekę”.

„Siłom ukraińskim często udawało się zburzyć mosty przed wycofaniem się, natomiast Rosja miała trudności z zapewnieniem złożonej koordynacji niezbędnej do przeprowadzenia udanych, dużych przepraw przez rzekę pod ostrzałem” – wskazano.

