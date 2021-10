Armia USA rozmieści baterię systemu Żelazna Kopuła na wyspie Guam na Pacyfiku

Armia USA rozmieści na wyspie Guam (północny Pacyfik) jedną z dwóch kupionych od Izraela baterii systemu Żelazna Kopuła. Wyrzutnia będzie tam obecna do połowy listopada bieżącego roku.

Bateria Żelaznej Kopuły pozostanie na wyspie od połowy października br. maksymalnie do połowy listopada. Chodzi o sprawdzenie możliwości systemu oraz przeprowadzenie czynności szkoleniowych – napisano w komunikacie 94. Dowództwa Obrony Przeciwrakietowej i Powietrznej (94th Army Air and Missile Defense Command z 7 października).

Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii – The 94th Army Air and Missile Defense Command is overseeing the temporary, experimental deployment of one of the Army’s Iron Dome Defense Systems to Andersen Air Force Base in Guam. pic.twitter.com/DZEuGv7YyU

— 94thAAMDC (@94thArmyAMDC) October 7, 2021