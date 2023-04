Amerykańskie tankowce powietrzne z Niemiec do Polski

Amerykański portal Stars and Stripes poinformował w poniedziałek, że misja tankowania w powietrzu sił powietrznych USA w Europie została przeniesiona z Niemiec do Polski. Docelowo do bazy w Polsce ma zostać przeniesionych 19 latających tankowców.

Tankowce US Air Force Reserve i Air National Guard miały wylecieć ostatnio z bazy lotniczej Spangdahlem w Niemczech i udać się do bazy w Powidzu. To element operacji Copper Arrow, która ma na celu zwiększenie możliwości tankowania w powietrzu przez siły NATO. Docelowo do bazy w Polsce ma przybyć 19 latających tankowców – podkreśla portal Stars and Stripes.

Nie wskazano, jakie konkretnie maszyny zostają relokowane do Polski. Może chodzić o samoloty KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender lub najnowszy amerykański tankowiec powietrzny KC-46 Pegasus – podkreśla Stars and Stripes.

“19 amerykańskich powietrznych tankowców trafi (na jakiś czas) do Powidza. Z jednej strony fajnie bo to zwiększenie obecności SZ USA w Polsce. Z drugiej strony zaraz okaże się że sami nie potrzebujemy takich maszyn bo przecież sojusznik ogarnie” – zwrócił uwagę na Twitterze analityk Dawid Kamizela.

We wrześniu ubiegłego roku portal Kresy.pl zwrócił się z pytaniami w tej sprawie do MON i Agencji Uzbrojenia. Przypomnieliśmy, że ogłoszony w 2016 roku program Karkonosze przewiduje pozyskanie narodowych zdolności w zakresie uzupełniania paliwa w powietrzu, w odpowiedzi na wycofanie się Polski z międzynarodowego programu zakupu floty wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących Airbus A330MRTT. MON informował w lutym 2021 roku, że Polska przystąpiła do platformy wymiany usług ATARES, w związku z czym jest uprawniona do bezgotówkowej wymiany ww. usług z pozostałymi państwami członkowskim. Siły Zbrojne RP nadal nie dysponują jednak samolotami tankująco-transportowymi MRRT.

Portal Kresy.pl zadał następujące pytania: “Na jakim etapie jest realizacja programu Karkonosze?, Kiedy Siły Zbrojne RP pozyskają samoloty klasy MRRT?, Jaki sprzęt jest brany pod uwagę?”.

W odpowiedzi Agencja Uzbrojenia poinformowała, że “uruchomienie fazy realizacyjnej dla zadania dotyczącego pozyskania samolotów, bądź zdolności transportowych, MRTT, zostanie skorelowane z terminami określonymi w niejawnym ‘Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”.

Dodano, że “rozpoczęcie realizacji tego zadania zostanie poprzedzone zdefiniowaniem wymagań sprzętowych oraz przeprowadzeniem analizy w zakresie wyboru najkorzystniejszego, z punktu widzenia Sił Zbrojnych RP, sposobu pozyskania ww. sprzętu wojskowego bądź zdolności”.

Zainteresowanie dostawą Polsce maszyn w ramach programu Karkonosze wyrażały trzy podmioty: Boeing (KC-46A Pegasus), Airbus (A330MRTT) oraz IAI (KC-767 na bazie przebudowanych i pochodzących z rynku wtórnego 767). Resort obrony skierował także do rządu Stanów Zjednoczonych zapytanie w kwestii dostępności KC-46A Pegasus. Aktualnie brak jednak szczegółów tej inicjatywy.

