Amerykanie przeprowadzili udany test hipersonicznych pocisków [+VIDEO]

Jak poinformował w środę portal The Drive, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) twierdzi, że zakończyła pierwszą udaną demonstrację zdolności naziemnego systemu hipersonicznych pocisków rakietowych programu Operational Fires.

W komunikacie prasowym DARPA wyjaśniono, że test programu Operational Fires (OpFires) został przeprowadzony na poligonie rakietowym White Sands armii amerykańskiej w Nowym Meksyku. DARPA twierdzi, że system spełnił wszystkie wcześniej ustalone cele testowe. Obejmowało to inauguracyjne użycie 10-kołowej ciężarówki US Marine Corps Logistics Vehicle System Replacement (LVSR) jako wyrzutni rakiet średniego zasięgu, stabilne przechwytywanie lotu i użycie systemów kierowania ogniem w celu rozpoczęcia misji testowej.

Test został przeprowadzony we współpracy z głównym wykonawcą Lockheed Martin. Kompletny system zawiera komponenty innych firm, takie jak dopalacz rakietowy, który został zaprojektowany i dostarczony przez Northrop Grumman. Ten sam dopalacz rakietowy, w połączeniu z niezasilaną, hipersoniczną głowicą bojową typu boost-glide zamocowaną na górze, jest następnie używany do napędzania, aż osiągnie zamierzoną prędkość i wysokość. Gdy parametry zostaną spełnione, pojazd odłącza się od dopalacza i leci po swoim atmosferycznym torze lotu, by zaatakować cel z prędkością hipersoniczną.

Ogłoszenie DARPA ujawniło, że cały proces został pomyślnie przeprowadzony podczas testu, a także, że zostały zweyfikowane inne elementy programu w tym silnik rakietowy pierwszego stopnia i kanister rakietowy.

„Jest to obiecujący krok w kierunku zdolności do precyzyjnego wystrzeliwania pocisków średniego zasięgu z wysoce zwrotnych, łatwo dostępnych ciężarówek logistycznych, które są już na wyposażeniu zarówno armii amerykańskiej, jak i Korpusu Piechoty Morskiej USA” – powiedział ppłk Joshua Stults, menedżer programu DARPA dla OpFires. „Nasze udane podejście do opracowywania zwinnego sprzętu priorytetowo traktuje pełnoskalowe testy w locie, które w tym roku wpłyną na dalszy rozwój projektu”.

