Pentagon informuje o kolejnym udanym teście hipersonicznego pojazdu Talon-A

Pentagon poinformował w poniedziałek o drugim z kolei udanym locie testowym hipersonicznego pojazdu wielokrotnego użytku Talon-A. Maszyna opracowana przez firmę Stratolaunch została wyniesiona w powietrze przez samolot-nosiciel Roc, po czym odbyła lot nad Pacyfikiem i bezpiecznie wylądowała w bazie sił kosmicznych Vandenberg.

Jak podał Departament Obrony USA, test przeprowadzono w ramach programu MACH-TB, który oznacza powrót do badań nad wielokrotnego użytku technologiami hipersonicznymi – ostatni taki program miał miejsce w 1968 roku.

W trakcie marcowego lotu Talon-A2 osiągnął prędkość powyżej Mach 5, czyli ponad 6200 km/h. To już drugi raz, gdy ten pojazd przekroczył prędkość hipersoniczną – pierwszy taki test odbył się w grudniu 2024 roku, ale jego wyniki nie zostały wcześniej ujawnione. Dopiero po sukcesie drugiego lotu zdecydowano się na oficjalne ogłoszenie informacji.

Stratolaunch successfully completed the second hypersonic flight and recovery with the Talon-A2 fully autonomous vehicle. This significant accomplishment follows the successful first hypersonic flight of Talon-A2 confirming the demonstrated reusability of the vehicle.

NEWS:… pic.twitter.com/QujwZiu0Sh

— Stratolaunch (@Stratolaunch) May 5, 2025