Amerykanie obalają pomniki Krzysztofa Kolumba

Pomnik Krzysztofa Kolumba w Richmond w stanie Wirginia został zburzony przez protestujących w związku ze śmiercią Georga Floyda – poinformował w środę The Guardian.

Jak poinformował w środę The Guardian, pomnik Krzysztofa Kolumba stojący w Richmond w stanie Wirginia został obalony przez ruch Black Lives Matters. Po zburzeniu protestujący podpalili statuę, a następnie wrzucili ją do jeziora.

Pomnik w mieście Richmond został obalony we wtorek wieczorem niecałe dwie godziny po tym, jak protestujący zgromadzeni w Byrd Park skandowali, aby go zdemontować.

#BlackLivesMatters protesters tore down a statue of Christopher Columbus, set it on fire, then threw it in a lake in Richmond, Virginia on Tuesday pic.twitter.com/gAGJlKCeg9

Jedna z osób biorących udział w zniszczeniu statuy, Chelsea Higgs-Wise, wygłosiła do tłumu zgromadzonego w Byrd Park przemowę o zmaganiach rdzennej ludności i czarnych w Ameryce. „Musimy zacząć tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Musimy zacząć od ludzi, którzy pierwsi stanęli na tej ziemi”.

Pomnik Kolumba został odsłonięty w Richmond w grudniu 1927 roku i był pierwszym posągiem Krzysztofa Kolumba wzniesionym na południu.

Pomnik Kolumba w Bostonie w Massachusetts został z kolei pozbawiony głowy. Pierwszym, który odkrył, że głowa została strącona z posągu Krzysztofa Kolumba był fotograf programu 7News. Bostońska policja pojawiła się na miejscu i rozpoczęła śledztwo.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9

