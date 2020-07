Amerykanie biorą częściową odpowiedzialność za incydent z irańskim samolotem pasażerskim

Amerykańskie wojsko potwierdziło w piątek, że jeden z ich myśliwców przeleciał w pobliżu irańskiego samolotu komercyjnego nad Syrią, aby go „sprawdzić” – poinformował CNN. Irańskie i zachodnie media podały na początku, że to izraelskie samoloty uczestniczyły w incydencie.

Jak poinformowaliśmy w czwartek na naszym portalu, irańskie i zachodnie agencje prasowe podały informację, że izraelski myśliwiec prawie spowodował kolizję z irańskim samolotem pasażerskim w syryjskiej przestrzeni powietrznej. Izraelska maszyna miała szybko zbliżyć się do samolotu pasażerskiego w wyniku czego pilot irańskiej jednostki musiał gwałtownie zmienić kurs. Część pasażerów odniosła rany.

Po tym, jak irańskie media państwowe opublikowały nagrania wideo pokazujące najwyraźniej wstrząśniętych i rannych pasażerów, częściową odpowiedzialność wzięło na siebie Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych – poinformował CNN.

Według dowództwa, amerykański F-15 przeprowadził „standardową inspekcję wizualną” prywatnego irańskiego odrzutowca w bliskiej odległości około 1000 metrów. Urzędnik obrony powiedział CNN, że w powietrzu były dwa amerykańskie F-15, ale tylko jeden został wysłany w celu identyfikacji wizualnej. Strona irańska twierdzi, że zachowanie myśliwca było agresywne i spowodowało nagłą zmianę kursu samolotu pasażerskiego, na którą nie byli przygotowani pasażerowie.

Some Iranian media now saying pilot spoke to fighter jets pilots who identified themselves as Americans. Conflicting reports at this time… https://t.co/Kbua8PMe8h

— AssedBaig (@AssedBaig) July 23, 2020