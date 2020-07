Izraelski myśliwiec prawie spowodował kolizję z irańskim samolotem pasażerskim [+VIDEO]

Izraelski myśliwiec zbliżył się do irańskiego samolotu pasażerskiego w syryjskiej przestrzeni powietrznej, powodując szybką zmianę wysokości w celu uniknięcia kolizji – poinformował w czwartek Reuters. W wyniku manewru zraniło się kilku pasażerów, podała oficjalna agencja informacyjna IRIB.

Jak poinformowała w czwartek Agencja Prasowa Reuters, izraelski myśliwiec prawie spowodował kolizję z irańskim samolotem pasażerskim w syryjskiej przestrzeni powietrznej. Izraelska maszyna szybko zbliżyła się do samolotu pasażerskiego w wyniku czego pilot irańskiej jednostki musiał gwałtownie zmienić kurs. Część pasażerów odniosła rany.

Film opublikowany przez agencję pokazywał odrzutowiec z okna samolotu oraz komentarze pasażera, który miał krew na twarzy.

Irański samolot, należący do Mahan Air, leciał z Teheranu do Bejrutu i bezpiecznie wylądował w Bejrucie, poinformował Reuters powołując się na kontakt z lotniskiem. Rzecznik izraelskiego wojska nie udzielił komentarza.

Izrael i Stany Zjednoczone od dawna oskarżają Mahan Air o przewóz broni dla powiązanych z Iranem partyzantów w Syrii i innych miejscach.

Jeden z pasażerów w informacji IRIB opisał, jak jego głowa uderzyła w dach samolotu podczas zmiany wysokości, a wideo pokazało również starszego pasażera leżącego na podłodze.

Some Iranian media now saying pilot spoke to fighter jets pilots who identified themselves as Americans. Conflicting reports at this time… https://t.co/Kbua8PMe8h

— AssedBaig (@AssedBaig) July 23, 2020