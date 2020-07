Aktywiści LGBT sprofanowali figurę Chrystusa pod Krzyżem z 1898 roku

W nocy z 28 na 29 lipca, grupka młodych aktywistów LGBT sprofanowała pomnik Chrystusa pod Krzyżem przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Wandale zamieścili na figurze flagę środowisk LGBT.

W nocy z wtorku na środę grupa aktywistów LGBT z Warszawy sprofanowała pomnik Chrystusa pod Krzyżem przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Figura stanęła przez pomnikiem w 1898 ze względu na uszkodzenia, której doznał poprzedni pomnik. Ustawiono go 2 listopada na nowym cokole z czarnego granitu, zaprojektowanym przez Stefana Szyllera, ze złoconym napisem Sursum Corda (w górę serca).

Lewicowi aktywiści zamieścili swoje symbole również na pomnikach Małej Syrenki, Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Wincentego Witosa czy Tarasa Szewczenki. Na cokołach zamieszczali wulgarny manifest.

To szturm! To atak! To Tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią, tych, którzy mieli siłę by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić, nigdy więcej nie błagać o szacunek i litość. To miasto jest nas wszystkich. J****e się ignoranci – głosi manifest.





Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska poinformowało o zamiarze złożenia zawiadomienia do prokuratury. Składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z barbarzyńskim atakiem działaczy LGBT na nasze Świętości. Zero tolerancji, w cywilizowanym społeczeństwie nie może być przestrzeni dla tej agresywnej ideologii. Obronimy nasze rodziny, obronimy naszą cywilizację! – poinformowała organizacja.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris gwarantują pomoc prawną wszystkim ofiarom przemocy sprowokowanej ideologią LGBT – poinformował na Twitterze prezes instytutu.

Wczoraj komisarze UE potępiają wolne samorządy za wsparcie praw rodzin i opór przeciwko ideologii LGBT. Dzisiaj aktywiści LGBT bezczeszczą prowokacyjnie symboliczną dla polskiej wolności i solidarności figurę Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu – przekonywał.

Do sprawy odniósł się też premier Mateusz Morawiecki: Nie ma zgody na profanowanie symboli narodowych i religijnych w imię żadnej ideologii. Wartości, które symbolizują, ważne dla milionów Polaków, są dziedzictwem, które podlega szczególnej ochronie. Nie można pod płaszczykiem rzekomej równości stawać się agresorem.

