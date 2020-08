Afganistan: W centrum Kabulu doszło do ataku rakietowego

We wtorek rano w centrum Kabulu doszło do ataku rakietowego. Przeprowadzili go nieznani sprawcy. Afgańskie media podają informacje o co najmniej 10 rannych. Do zdarzenia doszło w święto niepodległości Afganistanu.

We wtorek rano nieznani sprawcy przeprowadzili atak rakietowy w Kabulu. Według informacji podawanych przez afgańskie media, na skutek ataku rannych jest co najmniej 10 osób. Zdarzenie miało miejsce w święto niepodległości Afganistanu.

Rakiety uderzyły m.in. w dzielnicy, w której znajdują się placówki dyplomatyczne – informuje agencja „Reuters”.

Rzecznik afgańskiego MSW Tarik Arian oświadczył, że rakiety wystrzelono z dwóch pojazdów.

Doniesienia afgańskiej telewizji TOLO News sugerują, że użyto co najmniej czterech rakiet. Miały one uderzyć w dzielnicach w centrum Kabulu, m.in. w Wazir Akbar Chan – gdzie mieszczą się zagraniczne ambasady. Agencja informuje, że dzielnica została zamknięta, zaś pracownicy placówek dyplomatycznych są ewakuowani do bezpiecznych pomieszczeń.

Cytowani przez telewizję TOLO świadkowie twierdzą, że w ataku ucierpiało co najmniej 10 osób.

Do tej pory żadna z grup nie przyznała się do przeprowadzenia ataku.

W Afganistanie aktywni są zarówno talibscy rebelianci, jak i grupy związane z dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS)

reuters.com / tolonews.com / pap / Kresy.pl