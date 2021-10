​Szefowie MSZ Niemiec i Francji: przynależność do UE obliguje do przestrzegania wszystkich unijnych reguł

Szefowie dyplomacji Francji i Niemiec wyrazili wsparcie dla Komisji Europejskiej w jej sporze z Polską, a w kontekście wyroku polskiego TK oświadczyli, że „przynależność do UE obliguje prawnie i moralnie do przestrzegania wszystkich unijnych reguł”.

W piątek wieczorem ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji, Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian, wydali wspólne oświadczenie w sprawie przestrzegania prawa Unii Europejskiej. Według PAP, powołującej się na agencje Reuters i dpa, w oświadczeniu szczególną uwagę zwraca się na Polskę.

Agencja dpa zaznaczyła, że szefowie dyplomacji Francji i Niemiec wyrazili też „wsparcie dla Komisji Europejskiej w sporze z Polską”. Napisali, że „członkostwo w UE idzie w parze z całkowitą i nieograniczoną przynależnością do wspólnych wartości i zasad”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

„Szacunek dla tych zasad i wartości oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego, jest bezwarunkowe i oczywiście ma również zastosowanie do Polski, która zajmuje ważne miejsce w UE” – napisano we wspólnym, niemiecko-francuskim oświadczeniu.

Szefowie MSZ Niemiec i Francji podkreślili też, że tym samym „przynależność do UE obliguje prawnie i moralnie do przestrzegania wszystkich unijnych reguł”. Ponownie wyrazili również wsparcie dla Komisji Europejskiej, „aby stała na straży przestrzegania prawa europejskiego”.

Czytaj także: Szefowa KE „głęboko zaniepokojona” wyrokiem polskiego TK

Oświadczenie obu ministrów to reakcja na czwartkowy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał również przepis europejski, uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Czyta więcej: TK orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska w reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi”, zaś KE nie zawaha się skorzystać z przysługujących jej uprawnień „w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa europejskiej wspólnoty”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Unijny komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders oświadczył, że KE dysponuje narzędziami, by odpowiedzieć na decyzję Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział, że Komisja uczyni to już w najbliższych tygodniach, a nawet dniach. Dał do zrozumienia, że KE może rozpocząć przeciwko Polsce procedurę o naruszenie prawa lub zastosować wobec naszego kraju nowy mechanizm warunkowości, obowiązujący od 1 stycznia, który daje możliwość wstrzymywania wypłat unijnych środków. Komisarz wymienił też w tym kontekście wciąż niezatwierdzony przez KE Krajowy Plan Odbudowy.

Przeczytaj: Parlament Europejski zdecydowanie popiera KE i jest za uzależnieniem akceptacji polskiego KPO od kwestii „praworządności”

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl