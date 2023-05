Morawiecki o ekshumacjach ofiar UPA: Liczę na to, że tym razem strona ukraińska dotrzyma słowa

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym wywiadzie dla Polsat News poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy na temat ekshumacji Polaków zamordowanych na Ukrainie. “Liczę na to, że tym razem strona ukraińska dotrzyma słowa”.

W poniedziałkowym wywiadzie dla Polsat News Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na temat ekshumacji Polaków zamordowanych na Ukrainie. “Liczę na to, że tym razem strona ukraińska dotrzyma słowa”.

“Rozmawialiśmy o ekshumacjach (polskich ofiar Ukraińskiej Powstańczej Armii). Domagamy się jak najszybciej prawa do ich wykonania, chcemy żeby to się stało jeszcze w maju i w czerwcu. Liczę na to, że tym razem strona ukraińska dotrzyma słowa” – powiedział.

Do słów polskiego premiera odniósł się na Twitterze ksiądz Isakowicz-Zaleski: “Kolejna obietnica ws. odblokowania ekshumacji Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej. Która już z kolei w ciągu 8 lat?” – pytał.

Podczas marcowej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Jaśle na Podkarpaciu poruszona została m.in. sprawa ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Działania te przez długi czas były blokowane przez stronę ukraińską.

Temat rzezi wołyńskiej został pojawił się w części spotkania, w której premier odpowiadał na pytania mieszkańców Jasła. Szef rządu powiedział, że dla niego ta sprawa jest również szczególnie bolesna. Oświadczył zarazem, że podczas swoich ostatnich oficjalnych wizyt w Kijowie poruszył ten temat w rozmowach ze stroną ukraińską. Jak twierdzi, otrzymał obietnicę od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, że ekshumacje zostaną wznowione.

– Jak byłem w Kijowie, dwie moje ostatnie wizyty, to rozmawiałem z prezydentem Zełenskim również o tym – i mam obietnicę z tamtej strony – że ekshumacje wreszcie będą mogły się z powrotem zacząć. Taką obietnicę złożył prezydent, rząd ukraiński, bo to leży mi na sercu – mówił Morawiecki.

– My tego na pewno nie odpuścimy, niezależnie od tego co się dzieje na Ukrainie – oświadczył premier. – Zobaczcie państwo, jak dramatycznie zapętlona jest nasza historia. My nie mamy prawa tego odpuścić i nie odpuścimy. Prawda o rzezi wołyńskiej musi być wyjaśniona do końca – zaznaczył premier, dodając zarazem, że dziś Ukraińcy „umierają na swoich barykadach za naszą wolność i za nasze bezpieczeństwo”.

