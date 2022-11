ZUS wydaje rocznie 36 mln zł na emerytury dla Ukraińców. Niektórym dużo dopłaca do świadczeń

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz udał się z wizytą do Chiny. Wzbudza to liczne kontrowersje. W swoim artykule, opublikowanym przed wizytą, kanclerz wyraźnie sprzeciwił się amerykańskiej polityce izolowania Chin, wzywając do postępowania z nimi w taki sposób, by handlem i współpracą nie doprowadzić do hegemonii Pekinu. „W miarę, jak zmieniają się Chiny, musi też zmienić się sposób, w jaki postępujemy z Chinami”.