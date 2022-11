WSJ: Doradca Bidena prowadził tajne rozmowy z doradcami Putina

Wskazują na to wyniki dziennikarskiego śledztwa "Der Spiegel" i ZDF. Firma Wintershall Dea należy do koncernu BASF. Wydobywa na Syberii gaz. Dostawy paliwa mają trafiać z rafinerii Gazpromu do Morozowska i Woroneża w pobliżu granicy państwowej z Ukrainą. Znajdują się tam bazy rosyjskich sił powietrznych, gdzie stacjonują rosyjskie bombowce. Ustalenia organizacji międzynarodowych wskazują, że to one mogą odpowiadać za ataki na cele cywilne w Czernihowie i Mariupolu.

Wintershall Dea stwierdza w oświadczeniu, że "związek między dostawami paliwa a rosyjskimi atakami należy uznać za wymyślony". Koncern nie wykluczył jednak, że wydobywane surowce są w jakiś sposób wykorzystywane "do celów wojskowych". Niemiecka firma twierdzi, że "nie ma na to żadnego wpływu".