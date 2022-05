Zespół mniejszości węgierskiej zdobył Puchar Rumunii [+VIDEO/FOTO]

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe pokonał FC Voluntari 2:1 (2:0) w finale czwartkowego Pucharu Rumunii na stadionie Giulești w Bukareszcie i po raz pierwszy wszedł w posiadanie trofeum, informuje Gazeta Sporturilor.

Sepsi OSK prowadził do przerwy 2:0, dzięki bramkom strzelonym przez M. Ștefănescu (22, 38), FC Voluntari zdobył bramkę w dogrywce. Praktycznie w ostatniej sekundzie gry A. Dumitrescu (90 + 5) posłał piłkę do własnej siatki. Po tym sukcesie Sepsi OSK po raz pierwszy w historii zdobył Puchar Rumunii i przechodzi do drugiej rundy wstępnej Ligi Konferencji.

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe został założony w 2011 roku kontynuuje tradycję Oltul Sfântu Gheorghe, klubu z miasta Sfântu Gheorghe w Rumunii zamieszkiwanego w 75% przez Węgrów.

