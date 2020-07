ZEA ponownie przełożyły misję na Marsa, po raz kolejny z powodu pogody

W środę Zjednoczone Emiraty Arabskie ponownie odłożyły wystrzelenie na Marsa sondy Al-Amal. Powodem była niestabilna pogoda w Japonii, skąd sonda miała zostać wystrzelona. W ciągu 24 godzin podany zostanie kolejny termin.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) w środę po raz kolejny odłożyły wystrzelenie na Marsa sondy Al-Amal – podaje agencja „Reuters”. Jako przyczynę podano niestabilną pogodę w Japonii, skąd sonda miała zostać wystrzelona. Nowy termin zostanie podany w ciągu 24 godzin.

Misja była planowana początkowo na wtorek. Następnie przesunięto ją na 16 lipca (czwartek wieczorem czasu lokalnego, w Japonii piątek nad ranem). Powodem były złe warunki pogodowe.

„Po długich naradach Agencja Kosmiczna Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Centrum Kosmiczne im. Muhammada ibn Raszida ogłaszają, po konsultacjach z Mitsubishi Heavy Industries, dalsze opóźnienie startu sondy Nadzieja” – poinformował w środę rząd ZEA na Twitterze.

After extensive meetings, the UAE Space Agency and the Mohammed bin Rashid Space Center through discussions with Mitsubishi Heavy Industries, announced further delay of the Mars Hope Probe launch due to unstable weather conditions at the launch site in Tanegashima Island, Japan.

— UAEGov (@uaegov) July 15, 2020