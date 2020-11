ZEA: Abu Zabi ogłosiło odkrycie złoża, które kryje 24 mld baryłek ropy naftowej

W niedzielę emirat Abu Zabi ogłosił odkrycie nowych złóż ropy z łącznymi rezerwami 24 mld baryłek. 22 mld z nich to wydobywalna ropa niekonwencjonalna, a pozostałe 2 mld to ropa konwencjonalna, która zwiększa całkowite rezerwy krajowe do 107 mld baryłek.

Najwyższa Rada Naftowa Abu Zabi zatwierdziła także zwiększenie inwestycji państwowej spółki Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) do 122 mld dolarów w okresie najbliższych pięciu lat – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), powołując się na agencję informacyjną WAM.

Agencja podkreśla, że będzie to oznaczało zastrzyk 43,5 mld dolarów do krajowej gospodarki.

„Odkryte złoża ropy niekonwencjonalnej przewyższają niektóre z głównych złóż Abu Zabi pod względem zasobów, a co do potencjału wydobywczego stoją obok największych złóż ropy łupkowej w Ameryce Północnej” – pisze WAM. „Rezerwy ropy konwencjonalnej (…) wzmacniają pozycję ZEA w światowych rankingach jako szóstego pod względem wielkości rezerw ropy” – podkreślono.

ADNOC, największy producent energii w kraju napisał w oświadczeniu, że w planach jest zwiększenie do 2030 roku dziennej zdolności wydobycia ropy z około 4 mln do 5 mln baryłek. Mimo ograniczenia przez OPEC produkcji ZEA do około 2,6 mln baryłek dziennie do końca 2020 roku.

„Zwiększenie konwencjonalnych zasobów ropy naftowej w ZEA jest dobitnym sygnałem, że ADNOC poruszy niebo i ziemię, by wykorzystać nasze obfite zasoby węglowodorów” – oświadczył dyrektor generalny firmy Sultan al-Dżaber.

30 listopada OPEC i producenci sojuszniczy (OPEC+), m.in. Rosja, mają spotkać się w celu podjęcia decyzji, czy zwiększyć produkcję w styczniu w ramach planu łagodzenia cięć, które zostały wprowadzone w maju w szczytowym momencie pandemii koronawirusa.

pap / wnp.pl / Kresy.pl