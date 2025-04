Zamieszanie wokół debaty w Końskich. Dziennikarz WP: „TVP może mieć problemy z prokuraturą”

W piątek rano Estonia zatrzymała tankowiec naftowy Kiwala, który bez bandery zmierzał do rosyjskiego portu Ust-Ługa w rosyjskim obwodzie leningradzkim, położonej około 110 km od Petersburga.

Early this morning, the Estonian Navy detained a sanctioned vessel with no flag state. Our authorities are currently on board, inspecting its legal status and safety.