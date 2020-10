Zamiast 12 godzin lotu – 30 minut. Pentagon i Elon Musk będą pracować nad rakietami transportowymi

Dowództwo Transportu Pentagonu i SpaceX Elona Muska połączyły siły w celu zbadania możliwości wysyłania zaopatrzenia za pomocą rakiet w dowolne miejsce na Ziemi.

Jeśli z powodzeniem uda się zrealizować cele współpracy, wojsko USA uzyska zdolność wysłania pilnie potrzebnych dostaw w dowolne miejsce na Ziemi w ciągu kilku minut. Portal popularmechanics.com zauważa jednak, że pomysł owszem, jest technicznie wykonalny, ale istnieje kilka czynników, w tym koszt i czas przygotowania, które mogą sprawić, że okaże się niemożliwy do zrealizowania.

Rakieta wystrzelona z bazy sił powietrznych Vandenberg w południowej Kalifornii mogłaby teoretycznie wejść na niską orbitę okołoziemską i ponownie wejść do atmosfery praktycznie w dowolnym miejscu na planecie.

Transport rakietowy miaaby ogromne konsekwencje dla transportu wojskowego. Na przykład ciężki transportowiec C-17 Globemaster III lecący z prędkością 500 mil na godzinę podróżuje z Kalifornii do Okinawy w Japonii 12 godzin. Rakieta mogłaby odbyć tę samą podróż w 30 minut lub mniej.

Dodatkowo rakiety nie potrzebują łańcuchów powietrznych tankowców obsługujących misję ani pozwolenia na przelot nad obcymi krajami. Rakiety są – w każdym razie na razie – bezpieczne, a żaden kraj nie jest w stanie ich łatwo zestrzelić na większości możliwych tras.

„Pomyśl o przemieszczeniu odpowiednika C-17 w dowolne miejsce na świecie w mniej niż godzinę” – powiedział magazynowi Air Force gen. Stephen R. Lyons, szef dowództwa transportu. Lyons prawdopodobnie odniósł się w tej wypowiedzi do rakiety SpaceX Starship przeznaczonej do transportu ludzi i ładunków na Księżyc, Marsa i być może dalej. Mogłaby ona zostać użyta również do transportu towarów na Ziemi. Rakieta może przenosić do 100 ton ładunku, podczas gdy samolot C-17 85 ton.

Rozpatrywane są dwa możliwe rodzaje transportu. Jeden obejmuje prosty lot z bazy kosmicznej w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych za granicę. Drugi polega na wstępnym rozmieszczeniu zapasów na orbicie, skąd mogłyby zostać przetransportowane na Ziemię.

SpaceX wystrzelił do tej pory blisko 100 rakiet, z zaledwie dwoma pełnymi lub częściowymi awariami. Równie ważne w misji zaopatrzenia jest udane lądowanie, a firma Muska ma dość udane wyniki w tym zakresie. Techniczne względy misji wojskowej nie są więc przeszkodami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że inne próby dostarczenia ładunku do sił zbrojnych USA mogą zostać przechwycone przez przeciwnika.

Jednym z problemów związanych z podróżami kosmicznymi jest czas. Podczas gdy rzeczywisty lot kosmiczny może zająć tylko 30 minut, przygotowanie misji transportu kosmicznego może trwać dni, tygodnie, a nawet miesiące. Rakieta musi być przygotowana do lotu kosmicznego, co obejmuje umieszczenie jej na platformie startowej, zatankowanie i zainstalowanie ładunku.

Rakiety można również wystrzelić tylko przy stosunkowo dobrej pogodzie; złe warunki mogą powodować nawet tygodniowe opóźnienia. Tak więc podróż przedstawiana jako trwająca mniej niż godzinę wymagałaby znacznie więcej czasu na przygotowanie. Przechowywanie ładunku na orbicie zapewniłoby szybką reakcję, ale w tym przypadku cała sztuka polegałaby na umieszczeniu odpowiednich zapasów na orbicie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kolejnym problemem jest znalezienie sposobu na szybkie wyładowanie rakiet w różnych bazach na całym świecie oraz koszta – wystrzelenie rakiety SpaceX Falcon 9 zdolnej do przenoszenia 25 ton kosztuje 28 milionów dolarów. SpaceX szacuje jednak, że start rakiety Starship może kosztować zaledwie 2 miliony dolarów. Z drugiej strony, 12-godzinny lot z Kalifornii do Japonii C-17 Globemaster III kosztuje tylko 312 000 dolarów. Nawet po doliczeniu np. kosztów tankowania powietrznego tankowca niezbędnego do wsparcia misji to transport rakietowy wciąż kosztuje cztery razy więcej niż wysłanie tego samego ładunku samolotem.

„Jednak koszt to nie wszystko, zwłaszcza gdy lecą kule. Jeśli wyspa taka jak Okinawa, na której stacjonuje 30 000 żołnierzy USA, zostanie zablokowana przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą, rakiety mogą być jedynym sposobem na zaopatrzenie żołnierzy. Chociaż transport kosmiczny jest nadal zbyt drogi, aby stać się działaniem transportowym w czasie pokoju, jeśli Dowództwo Transportu i SpaceX opracują plan szybkiego przygotowania i wystrzelenia rakiety transportowej, może stać się ona użyteczną alternatywą w czasie wojny” – podsumowuje portal popularmechanics.com.

