Zakaz wyjazdu poborowych z Ukrainy – Zełenski zajął stanowisko

W petycji, podpisanej przez ponad 27 tys. osób, wezwano prezydenta Ukrainy do zniesienia zakazu wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku 18-60 lat oraz do tego, by w ramach mobilizacji pierwszeństwo mieli ochotnicy.

W kwietniu na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy opublikowano petycję, wzywającą do zniesienia zakazu wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku 18-60 lat. Jednocześnie, wzywa ona, by podczas mobilizacji dać priorytet ochotnikom do wojska.

Pod koniec maja liczba podpisów pod petycją przekroczyła 25 tysięcy i zgodnie z prawem musi zostać rozpatrzona przez władze. Łącznie podpisało się ponad 27 tys. obywateli Ukrainy.

Na petycję oficjalnie zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że przekazano ją już premierowi Denysowi Szmyhalowi do rozpatrzenia. Ukraiński prezydent podziękował twórcy petycji oraz tym, którzy ją poparli, zaznaczając, że to jedna z opcji interakcji między władzą a społeczeństwem. Odniósł się też bezpośrednio do kwestii, jakie poruszono w samej petycji.

„Rzeczywiście, zgodnie z Konstytucją Ukrainy, Ukraińcy mogą swobodnie opuszczać jej granie. Ale teraz w kraju obowiązuje stan wojenny, który jest wyjątkiem od prawa. Znieść te ograniczenia będzie można tylko po zakończeniu działania stanu wojennego w naszym państwie” – podkreślił Zełenski.

Zwrócił też uwagę na kwestię pierwszeństwa dla ochotników przy powoływaniu do wojska, zaznaczając, że za to odpowiada rząd. Dlatego poprosił premiera, żeby dopracował propozycje przedstawione przez autora petycji. W szczególności, chodzi tu o przestrzeganie konstytucyjnych praw Ukraińców, a także zapobieganie i wykrywanie korupcji.

W tej ostatniej kwestii, chodzi zarówno o pracę funkcjonariuszy na przejściach granicznych, jak i o ośrodki ukompletowania i wsparcia socjalnego. Zełenski obiecał, że później poinformuje o wynikach rozpatrzenia petycji i o podjętych w tej sprawie decyzjach.

Agencja Unian przypomina, że wcześniej ukraiński prezydent ostro zareagował na tę petycję. Miało to miejsce podczas konferencji prasowej z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Wówczas Zełenski, pytany o petycję, odparł, że nie do końca rozumie, do kogo jest adresowana – czy do niego, czy może „do ojców tych żołnierzy, którzy za cenę swojego życia bronili Ukrainy”.

Stan wojenny na Ukrainie oficjalnie obowiązuje do 23 sierpnia br. Na razie termin ten nie został przedłużony.

W ukraińskim MSW pojawił się pomysł, żeby możliwość wyjazdu z kraju dla ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym była, ale odpłatna. Wiktor Andrusiw, doradca ministra spraw wewnętrznych uważa, że tacy Ukraińcy powinni płacić państwu dodatkową składkę ubezpieczeniową, jeśli chcieliby wyjechać. Proponowana wysokość takiej obowiązkowej opłaty to 3-5 tys. dolarów.

Ostatnio „Rzeczpospolita podała, że według danych Straży Granicznej, wbrew obowiązującemu zakazowi, z Ukrainy do Polski wjechało 432 tys. mężczyzn objętych mobilizacją. Zwrócono uwagę na wielką korupcję w tle.

Zgodnie z kwietniową decyzją parlamentu Ukrainy, wprowadzono odpowiedzialność karną za nielegalne przekroczenie granicy przez mężczyzn w wieku poborowym podczas wojny. Grozi im za to kara grzywny wysokości od 5 do 10 tys. dochodów minimalnych, tj 85 – 170 tys. hrywien lub od 3 do 5 lat więzienia.

Przeczytaj: Ukraińscy wojskowi pomagali potencjalnym poborowym uciec za granicę

Kresy.pl / Unian