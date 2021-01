Włoskie MSW chce ponownie zastąpić określenia „ojciec” i „matka” innymi – „rodzic 1” i „rodzic 2”

Włoskie MSW chce zastąpić w dokumentach dla dzieci określenia „ojciec” i „matka” innymi – „rodzic 1” i „rodzic 2”, przywracając tym samym stan sprzed 2019 roku i cofając zmiany wprowadzone przez Matteo Salviniego.

W czwartek włoska prasa poinformowała o zapowiedziach zmian w niektórych dokumentach, dotyczących określeń rodziców danej osoby. Szefowa MSW Włoch, Luciana Lamorgese chce, żeby zamiast określeń „ojciec” i „matka” stosować określenia „Rodzic 1” i „Rodzic 2”. Zmiany mają dotyczyć nowych dowodów osobistych dla dzieci poniżej 14 lat i wniosków o przyjęcie do szkoły.

Zmiany, które chce prowadzić włoski resort spraw wewnętrznych to przywrócenie stanu sprzed 2019 roku. Wówczas ówczesny szef MSW Włoch, lider Ligi Matteo Salvini zalecił, by wykreślić z dokumentów określenia „rodzic 1” i „rodzic 2”, które w 2015 roku wprowadził centrolewicowy rząd Matteo Renziego w 2015 roku.

„Będziemy bronić naturalnej rodziny opartej na związku mężczyzny i kobiety” – mówił Salvini, uzasadniając zmiany.

Teraz obecna szefowa MSW Włoch wyjaśniając motywy stanu z lat 2015-2019 mówi, że ma to na celu „zagwarantowanie zgodności z normami , wprowadzonymi przez regulamin UE i rozwiązanie problemów sygnalizowanych przez inspektora danych osobowych” w związku z dekretem z 2019 roku.

Lamorgese powołała się też na opinię inspektora danych osobowych. Zwrócił on uwagę na to, że sformułowanie „ojciec” i „matka” wywołało „mocną krytykę z punktu widzenia ochrony danych oraz nieletnich w przypadkach, gdy osoby sprawujące odpowiedzialność rodzicielską nie są identyfikowane z postacią matki czy ojca”.

Zapowiedzi zmian w dokumentach skrytykował Salvini, który zamieścił na ten temat wpis na Twitterze:

„Przy wszystkich problemach , jakie są we Włoszech, w rządzie zajmują się tym, by wykreślić «ojca» i «matkę» z dowodu tożsamości dla małoletnich, by zastąpić ich rodzicem 1 i 2. Im szybciej pójdą do domu, tym lepiej”.

Ponadto, jak podaje Polska Agencja Prasowa, zadowolenie z tej decyzji wyraziły środowiska LGBT.

Przypomnijmy, że na początku tego roku w USA Demokraci przedstawili nowe zasady pracy Izby Reprezentantów, mające promować „prawa LGBTQ+ poprzez język gender-integracyjny” poprzez zmianę formalnych określeń, jak „ojciec” czy „matka”, na „neutralne płciowo”. Dzięki przewadze kongresmenów Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów, pakiet zmian został przyjęty.

