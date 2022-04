Wielki Piątek: papież modlił się „za narody rozszarpane przez okrucieństwa wojny”

Podczas liturgii Męki Pańskiej papież Franciszek modlił się „za narody rozszarpane przez okrucieństwa wojny”. Z kolei podczas homilii kard. Raniero Cantalamessa przytoczył cytat J. R. R. Tolkiena.

W Wielki Piątek w Watykanie papież Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej. Podczas nabożeństwa w bazylice Świętego Piotra modlił się o trwały pokój i za narody „rozszarpane przez okrucieństwa wojny”.

„Módlmy się za narody rozszarpane przez okrucieństwa wojny. Niech ich łzy i krew ofiar nie zostaną przelane nadaremno i niech przyspieszą nadejście ery pokoju, która narodzi się z chwalebnych ran Jezusa Chrystusa” – modlił się Ojciec Święty. Prosił Boga, by „jak najszybciej oddalił od ludzkości grozę i łzy”.

Homilię wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego, kardynał Raniero Cantalamessa OFMCap. 87-letni kapucyn nawiązał do wojny na Ukrainie.

„W tym roku Paschę obchodzimy nie przy radosnym dźwięku dzwonów, ale przy złowrogim dźwięku bomb i niszczycielskich eksplozji, które mają miejsce niedaleko stąd” – mówił kard. Cantalamessa. Przywołał też słowa Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

– Jeśli nie zamienicie waszych włóczni na sierpy, waszych mieczy na pługi, a waszych pocisków na fabryki i domy, wszyscy w ten sam sposób zginiecie – powiedział kaznodzieja.

Podkreślił też, że ostatnie wydarzenia przypomniały nam, że „porządek świata może się zmienić z dnia na dzień”.

– Jest tylko jeden sposób, by uciec przed prądem czasu, który ciągnie za sobą wszystko: przejść do tego, co nie przemija – zaznaczył kardynał. Przywołał też słowa angielskiego pisarza Johna Ronalda Tolkiena z listu do syna:

„Nasza miłość może być osłabiona, a nasza wola skruszona przez spektakl niedociągnięć, głupstw i grzechów Kościoła i jego szafarzy, ale nie wierzę, by ci, którzy naprawdę uwierzyli, porzucili wiarę z tych powodów, a już najmniej ci, którzy znają historię”.

„Myślę, że jestem tak samo wrażliwy na skandale, jak ty i każdy inny chrześcijanin. W moim życiu wiele wycierpiałem z powodu księży, którzy są niedouczeni, zmęczeni, słabi, a czasem źli” – brzmiały przytoczone słowa autora „Władcy pierścieni”.

