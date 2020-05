Wielka Brytania: testy aplikacji śledzącej rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rząd ujawnił jej kod źródłowy

W środę brytyjskie ministerstwo zdrowia (NHS) opublikowało kod źródłowy znajdującej się w fazie testów aplikacji do śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do tej pory zainstalowało ją ponad 40 tys. osób.

Ministerstwo zdrowia na ten moment bada działanie aplikacji na wyspie Wight i zaznacza, że jest to pierwszy etap jej wdrożenia.

Wedle testów przeprowadzonych dla BBC programiści znaleźli sposób na obejście ograniczeń, jakie Apple nakłada na korzystanie z Bluetooth w iPhone’ach.

Za projekt odpowiada Diana Harding – co jest pewnym zaskoczeniem, gdyż Harding jako dyrektor naczelna TalkTalk nie powiadomiła poszkodowanych klientów o poważnym naruszeniu ich danych, gdy takie miało miejsce.

Aplikacja NHS Covid-19 została zaprojektowana dla korzystających ze smartfonów ludzi, aby śledzić, kiedy zbliżają się do siebie i na jak długo, wysyłając bezprzewodowe sygnały Bluetooth.

Jeśli jeden z nich zachoruje, może anonimowo uruchomić przesyłanie dokumentacji, aby ostrzeżenia mogły zostać przekazane do innych osób, które mogły zostać zainfekowane, prosząc ich o izolację, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy, jeśli uznają to za konieczne.

Wraz z innymi środkami, w tym ręcznym śledzeniem kontaktu, może to pozwolić na złagodzenie obostrzeń bez powodowania kolejnego gwałtownego wzrostu zachorowań.

NHSX, jednostka ds. innowacji cyfrowych w brytyjskiej służbie zdrowia, wybrała scentralizowany system obsługujący aplikację, więc proces dopasowywania kontaktów odbywa się na rządowym serwerze, a nie na smartfonach użytkowników.

Apple ogranicza zakres, w jakim aplikacje innych firm mogą korzystać z Bluetooth, gdy pracują one w tle, chociaż obiecało złagodzić tę zasadę w przypadku aplikacji do śledzenia kontaktów, które korzystają ze zdecentralizowanego systemu, który rozwija wspólnie z Google. W związku z tym Singapur i Australia zapowiedziały, że przestawią się ze scentralizowanych na zdecentralizowane aplikacje.

NHSX postanowiło postawić na własne rozwiązanie i wstępne testy przeprowadzone przez firmę wskazały, że się udało. Gdy telefony znajdą się w swoim pobliżu zaczynają nadawać sygnał Bluetooth. Według testów działanie aplikacji koronawirusowej w tle nie wpłynęło to na jej skuteczność.

Aplikacja będzie dalej badana, kod źródłowy został już opublikowany przez NHSX.

It’s here! The source code for the COVID-19 BETA Apps.

✅Android: https://t.co/fdCzEcND47

✅iOS: https://t.co/6JNR1PmkHE

✅Documentation: https://t.co/OFGq9lbOfg

— NHSX (@NHSX) May 7, 2020