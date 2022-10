Wicepremier: jeśli nie będzie pieniędzy z KPO, wystąpimy do Trybunału Sprawiedliwości UE

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że jeśli do Polski nie trafią miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy, to rząd wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE o zapłatę należnych nam pieniędzy.

W piątek na antenie stacji TVN24, wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk był pytany m.in. o polski Krajowy Plan Odbudowy i unijne środki dla naszego kraju. Powiedział, że „Krajowy Plan Odbudowy będzie pomagał” i że mamy go zatwierdzony. Według jego wyjaśnień, pieniądze te nie trafiły do Polski, gdyż nikt jeszcze nie wystąpił o rekompensatę wydatków, a wcześniej środków z KPO nie otrzymaliśmy, bo „okres zaliczkowy nam przeszedł”, a „teraz jest okres refundacji”.

– Tak działa mechanizm środków europejskich – powiedział wicepremier. Na pytanie, kiedy wystąpimy o refundację, wicepremier odpowiedział: „Kiedy będą wydatki”. Jego zdaniem, z perspektywy resortu rolnictwa, „pierwsze wydatki będą w połowie [2023 – red.- roku”. Ma to dotyczyć wymiany azbestowych dachów.

Kowalczyka zapytano też, jak to się stało, że inne kraje wystąpiły o środki z KPO wcześniej, a Polska nie. – My mieliśmy zatwierdzony ten plan dopiero w czerwcu tego roku. Inne kraje wcześniej. Niestety tutaj to nas trzymało – powiedział polityk.

Podczas rozmowy nawiązano też do wcześniejszej wypowiedzi ministra rozwoju Waldemara Budy, który miał twierdzić, że politycznie się nie opłaca brać pieniędzy z KPO, bo dzięki temu wyborczy „wynik PiS będzie wyższy”. Buda powoływał się na casus Włoch. Zdaniem ministra rolnictwa, była to „wypowiedź nietrafiona”. Zapewniał, że „są określone warunki do wypłaty tych pieniędzy, które spełniamy”.

Wicepremier powiedział też, że jest pewien, iż środki z KPO będą. – Jeśli nie będą, to twierdzę wprost: będziemy występować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zapłatę należnych nam pieniędzy – zaznaczył Kowalczyk.

Przypomnijmy, że Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej zakłada, że do Polski miałoby trafić łącznie około 58 mld euro, z czego ponad 23,9 mld euro w formie dotacji, a ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu przez rząd tzw. kamieni milowych, czyli warunków, które zostały postawione Polsce przez Komisję Europejską.

Wkrótce okazało się, że „kamieni milowych” jest ponad 100 i dotyczą one nie tylko sądownictwa. W ich ramach rząd RP zobowiązał się do wprowadzenia m.in. nowych podatków dla nabywców i posiadaczy samochodów z silnikami spalinowymi, opłat za nowe autostrady i drogi ekspresowe czy podniesienia efektywnego wieku emerytalnego.

TVN24 / Kresy.pl