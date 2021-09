Węgry czwarty raz w tym roku podnoszą stopy procentowe

Narodowy Bank Węgier znowu podniósł stopy procentowe, chcąc w ten sposób walczyć z wysoką inflacją.

We wtorek Narodowy Bank Węgier podjął decyzję o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 1,5 proc. do 1,65 proc. Ponadto, również o 0,15 punktu procentowego podniesiono pozostałe stopy węgierskiego banku centralnego: depozytową (z 0,55 proc. do 0,7 proc.) i lombardową (z 2,45 proc. do 2,60 proc.). Nie ma informacji o korektach w programie skupu aktywów (QE).

Podwyżka stóp była już wcześniej sygnalizowana przez władze, jednak analitycy i komentatorzy spodziewali się, że będzie wyższa, o 25 punktów bazowych. Wcześniejsze podwyżki wynosiły po 30 punktów bazowych. Tym samym, może to wskazywać, że węgierska Rada Monetarna decyduje się na obniżenie tempa podwyższania stóp procentowych na Węgrzech.

Rada odniosła się też do niedawnego raportu na temat inflacji, twierdząc, że spodziewano się dalszego wzrostu cen w miesiącach jesiennych oraz, że do końca roku wskaźnik inflacji utrzyma się powyżej poziomu 5 procent. Oczekuje się też, że stopniowe przenoszenie wzrostu cen towarów i kosztów transportu na ceny towarów przemysłowych „będzie decydujące” w przypadku inflacji, podczas gdy inflacja bazowa ma wzrosnąć do poziomu niespełna 4 procent w ciągu pozostałej części roku.

Zdaniem węgierskich decydentów, skutki działań banku centralnego będą „wyraźnie odczuwalne” w 2022 r., ponieważ ich zdaniem od początku przyszłego roku inflacja zacznie spadać, po czym powróci do 2-4 proc. przedziału tolerancji w drugim kwartale 2022 roku.

To już czwarta w tym roku podwyżka stóp procentowych na Węgrzech. W czerwcu tego roku, jak pisaliśmy, Narodowy Bank Węgier postąpił tak po raz pierwszy od blisko 10 lat. Wówczas stopę bazową podniesiono z 0,6 proc. do 0,9 proc. Kolejne miały miejsce w lipcu (do 1,2 proc.) oraz miesiąc później (1,5 proc.). Stopy procentowe na Węgrzech są obecnie najwyższe od maja 2015 roku.

Według ostatnich danych Eurostatu, inflacja HICP na Węgrzech wynosiła 4,9 proc. – wyższa była tylko w Estonii, na Litwie i w Polsce (po 5 procent). Inflacja CPI miała analogiczny odczyt.

Bankier.pl / dailynewshungary.com / Kresy.pl