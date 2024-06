Węgry chcą stworzyć hub lotniczy we współpracy z firmą, która miała być inwestorem CPK

Węgry zapowiadają stworzenie hubu lotniczego, a w projekt ma zainwestować firma, która miała być inwestorem CPK.

Premier Viktor Orban ogłosił plany przekształcenia lotniska Liszt Ferenc w największy węzeł lotniczy w Europie Środkowej – poinformował we wtorek sekretarz stanu ds. komunikacji międzynarodowej Węgier Zoltan Kovacs.

Przekazał, że Węgry mają realizować projekt w porozumieniu z firmą Vinci, która miała być inwestorem strategicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego.

“Plan rozwoju obejmuje inwestycje o wartości ponad 1 miliarda euro na następną dekadę, obejmujące budowę nowego terminalu i usprawnienie operacji lotniska, aby osiągnąć ten ambitny cel” – wskazał Kovacs.

