We Lwowie zaproponowano przesunięcie pomnika Mickiewicza

W związku z planowaną przebudową placu Adama Mickiewicza we Lwowie, zaproponowano m.in. przesunięcie stojącego tam zabytkowego pomnika polskiego wieszcza narodowego. „Co na to MSZ i Ambasada RP we Lwowie? Jest to uzgodnione?” – pyta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Władze Lwowa planują przebudowę placu Adama Mickiewicza. Podczas posiedzenia miejskiej komisji ds. transportu, komunikacji i mobilności we Lwowie na początku tygodnia, zaproponowano przesunięcie pomnika Adama Mickiewicza o 1,5 metra. Taką propozycję przedstawił dyrektor wydziału mobilności miejskiej i infrastruktury ulicznej Lwowa Ołeh Zabaryło.

8 maja „Lwiwawtodor” przedstawił kilka opcji poprawy ruchu wokół placu Adama Mickiewicza w centrum Lwowa. Jeden z wariantów zakłada przesunięcie pomnika narodowego wieszcza.

„Czwarta opcja byłaby dobra na tle wszystkich poprzednich. Zapewnia dwa pasy ruchu od opery plus trzeci pas dla autobusów. Zaproponowano jeszcze dwa pasy ruchu w kierunku prospektu Swobody, które mogłyby powstać, gdyby pomnik Adama Mickiewicza został przesunięty o 1,5 metra” – powiedział Zabaryło.

„Ale to jest zabytek o znaczeniu narodowym (…) Przeanalizowaliśmy to z naszego punktu widzenia, od strony transportu, ale wciąż jest wiele kwestii prawnych” – dodał.

Sprawę skomentował na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. „Władze Lwowa chcą przesunąć pomnik Adama Mickiewicza. Co na to MSZ i Ambasada RP we Lwowie? Jest to uzgodnione?” – pytał duchowny. Dodał też, że w czasie wojny władze miasta powinny finansować nie przebudowę placu, ale ważne sprawy jak np. leczenie uchodźców i rannych.

Na stronie Lwowskiej Rady Miejskiej zamieszczono komunikat, według którego pomnik Mickiewicza nie będzie przesuwany.

„Jeden z wariantów, jaki omawiano, zakłada poszerzenie o 1,5 m pasa dla ruchu na prospekcie Swobody, skrócenie chodnika przy pomniku Adama Mickiewicza. Stąd, nie chodziło o żadną zmianę lokalizacji samego pomnika” – czytamy na stronie Rady.

Pomnik Mickiewicza we Lwowie został wzniesiony w latach 1902–1904, według projektu Antoniego Popiela. Odsłonięto go 30 października 1904.

