Watykan zaniepokojony możliwością użycia na terytorium Rosji broni dostarczonej przez NATO

Watykański Sekretarz Stanu wyraża zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej w związku z dalszą eskalacją wojny między Rosją a Ukrainą.

W czwartek odpowiadając na pytania dziennikarzy, watykański Sekretarz Stanu wyraża zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej w związku z dalszą eskalacją wojny między Rosją a Ukrainą i potwierdza, że ​​kontynuuje ona wysiłki humanitarne i dyplomatyczne, zwłaszcza na rzecz uwolnienia ukraińskich dzieci bezprawnie przetrzymywanych w Rosji.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin przestrzegł, aby nie zezwalać Ukrainie na użycie na terytorium Rosji broni dostarczonej przez NATO, ostrzegając, że spowodowałoby to „niekontrolowaną eskalację” konfliktu.

„To naprawdę niepokojąca perspektywa” – powiedział w czwartek na marginesie prezentacji książki o bankowości watykańskiej w Mediolanie we Włoszech.

Komentując rozwój wydarzeń w prasie mediolańskiej, kardynał Parolin ponownie wyraził obawy Stolicy Apostolskiej dotyczące ryzyka dalszej eskalacji konfliktu.

„Myślę, że taka możliwość powinna dotyczyć wszystkich, którym leży na sercu los naszego świata” – powiedział. „Może to oznaczać eskalację, której nikt nie będzie już w stanie kontrolować”.

Sekretarz oświadczył, że Watykan kontynuuje wysiłki humanitarne, zwłaszcza w kwestii powrotu do rodzin wielu ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters powołując się na Sekretarza Stanu USA Antonego Blinkena, prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele w Rosji, które atakowały ukraińskie miasto Charków.

Przemawiając na konferencji prasowej w Pradze po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, Blinken nie powiedział konkretnie, czy upoważnienie Bidena mogłoby zostać rozszerzone na inne rosyjskie miasta i cele położone głębiej w Rosji.

Powiedział, że posunięcie Waszyngtonu jest wynikiem amerykańskiej strategii dostosowywania się do pola bitwy. Teraz, powiedział, Stany Zjednoczone reagują na to, co widziały w regionie charkowskim i wokół niego.

“W ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina zwróciła się do nas z prośbą o pozwolenie na użycie dostarczanej przez nas broni do obrony przed tą agresją, w tym przed siłami rosyjskimi, które gromadzą się po rosyjskiej stronie granicy, a następnie atakują Ukrainę” – powiedział Blinken.

“I trafiło to bezpośrednio do prezydenta, który, jak słyszeliście, wyraził zgodę na użycie naszej broni w tym celu. W przyszłości będziemy nadal robić to, co robiliśmy do tej pory, czyli w razie potrzeby dostosowywać się” – powiedział Blinken.

