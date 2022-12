Warszawa: Zatrzymano 4 obywateli Gruzji. Odpowiedzą za kradzież

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 4 obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież kieszonkową. Moment przestępstwa nagrały kamery monitoringu. Pokrzywdzony w jednej chwili stracił portfel z pieniędzmi i dokumentami, policjanci odzyskali go kilka minut później. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał także zarzut rozboju, został już tymczasowo aresztowany – poinformowała policja w czwartkowym komunikacie. Za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, za rozbój do 10 lat więzienia.

Trzech mężczyzn i jedną kobietę narodowości gruzińskiej zatrzymali policjanci ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. To efekt działań przeprowadzonych w rejonie pubów i dyskotek, a wymierzonych w osoby dokonujące kradzieży kieszonkowych. „Moment przestępstwa zarejestrowały bardzo dokładnie kamery monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca podchodzi do dwóch pijanych mężczyzn, spoufala się z nimi obejmując, ściskając i podnosząc jednego z nich. Robi to po to, aby odwrócić ich uwagę i wyjąć niepostrzeżenie pokrzywdzonemu portfel z kieszeni spodni. Po dokonanej kradzieży 31-latek odchodzi szybkim krokiem i wsiada do toyoty, w której czeka już na niego trzech kompanów. Role w grupie były ściśle podzielone. Mieli oni za zadanie kierowanie samochodem, obserwowanie otoczenia, a w razie wpadki pójście z 'odsieczą’ swojemu koledze. Gruzinka działała prawdopodobnie w ten sam sposób, jak 31-latek, tyle tylko, że w stosunku do kobiet” – wskazano w komunikacie.

Cała czwórka została zatrzymana. Policjanci znaleźli w samochodzie skradziony chwilę wcześniej portfel. „Zatrzymani usłyszeli już zarzut kradzieży działając wspólnie i w porozumieniu, a jeden mężczyzna, który ukradł portfel dodatkowo zarzut rozboju, którego dopuścił się w listopadzie tego roku. Policjanci będą jeszcze sprawdzać, czy zatrzymane osoby nie mają na swoim koncie innych, podobnych przestępstw” – podkreśla policja.

Zwracaliśmy uwagę, że niedawno lubelscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 27 i 33 lat. Mężczyźni wpadli podczas specjalnych działań wymierzonych przeciwko mieszkaniowym włamywaczom. Na chwilę obecną policjanci udowodnili im trzy przestępstwa, a łączne straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych .

Także krakowscy policjanci zatrzymali w grudniu 31-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o włamania do mieszkań na terenie Nowej Huty. Łupem złodzieja padły głównie pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych.

W ubiegłym tygodniu kutnowscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który w jednym z kantorów usiłował wymienić podrobione banknoty. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

Jak informowaliśmy, pod koniec listopada Gruzin próbował ukraść perfumy w drogerii na warszawskiej Pradze Północ. Ochroniarz chciał powstrzymać złodzieja, a ten wyciągnął nóż i go zaatakował. Obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

W lipcu w Warszawie zatrzymano dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże samochodów. Z kolei krakowska policja zatrzymała czterech Gruzinów trudniących się kradzieżą samochodowych katalizatorów, a także pasera – Polaka.

W czerwcu Gruzin przyłapany przez funkcjonariuszy Policji z Hajnówki na przewozie nielegalnych imigrantów usiłował zaatakować kijem bejsbolowym policjantkę.

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w maju 43-letniego obywatela Gruzji Mamukę K. na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał cudzoziemca winnym pobicia i zabójstwa łodzianki o imieniu Paulina. Mamuka K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary. W jej poczet zaliczono czas, który skazany spędził od 1 listopada 2018 roku w areszcie tymczasowym.

Także w maju br. zatrzymano 26-letniego obywatela Gruzji, który w jednym z marketów w Mianowicach dokonał kradzieży rozbójniczej przy użyciu noża.

srodmiescie.policja.gov.pl / Kresy.pl