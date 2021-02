W ramach planu pięcioletniego Białoruś zakłada wzrost PKB o 4-4,5% rocznie

Minister gospodarki Aleksandr Czerwiakow mówił o planach Białorusi w zakresie wzrostu PKB i rozwoju regionów w ciągu najbliższych pięciu lat w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Belarus 1.

Przewiduje się, że PKB Białorusi wzrośnie o 21,5% do 2025 r. „Zawsze powinniśmy stawiać wysoką poprzeczkę i robić wszystko, co w naszej mocy, aby ją osiągnąć. Nie powiedziałbym, że te plany są zbyt wysokie. Średnie globalne tempo wzrostu PKB w różnych państwach wynosi około 3-5%. Jeśli spojrzeć na naszą gospodarkę, plany na najbliższe pięć lat zakładają wzrost 4-4,5% rocznie. Musimy osiągnąć ten cel. W tym celu budujemy odpowiedni program wzrostu ”- powiedział Aleksandr Czerwiakow.

Minister poruszył również temat rozwoju regionalnego. „Silne regiony są jednym z priorytetów w programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Gospodarkę tworzą ludzie w miejscach pracy. Im bardziej wydajne są miejsca pracy w regionach, tym wyższa będzie produktywność, tym atrakcyjniejsze będą one dla naszych ludzi. Pierwszym zadaniem jest stworzenie warunków do powstawania w regionach przedsiębiorstw z wysokowydajnymi miejscami pracy, przy określonym poziomie płac. To pierwszy czynnik ograniczający migrację z regionów do Mińska i innych dużych miast lub za granicę” – stwierdził minister gospodarki.

Drugą ważną kwestią są warunki życia w regionach. „W tym roku planujemy rozwijać standardy komfortowego życia. To nie są minimalne standardy socjalne, to kolejny poziom komfortu. Przeanalizujemy nasze poprzednie kroki (agromiasta, wieś przyszłości) w celu opracowania tych standardów. Oczywiście potrzebujemy pewnej infrastruktury ”- powiedział Czerwiakow.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Minister ocenił również wpływ cyfryzacji na zatrudnienie. „Cyfryzacja, którą będziemy wdrażać niemal we wszystkich przedsiębiorstwach, niesie ze sobą pewne zagrożenia dla redukcji zatrudnienia. Już dziś musimy się zastanowić, czym będziemy zajmować tych ludzi. Przekształceniu ulegnie struktura zawodów pracujących: zmniejszy się liczba zatrudnionych przy pracy fizycznej, wzrośnie liczba zatrudnionych przy pracy umysłowej. Dlatego jednym z priorytetów, które wyznaczyliśmy w programie rozwoju społeczno-gospodarczego, jest inteligentna Białoruś. Już dziś musimy zacząć tworzyć warstwę pracowników, którzy będą zajmować się obsługą naszych robotów, programowaniem i inną pracą intelektualną” – podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: Łukaszenko: referendum konstytucyjne może odbyć się razem z wyborami lokalnymi za rok

Kresy.pl / belta.by