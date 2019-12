W Polsce będą mogły powstawać małe rzeźnie rolnicze. KE dała zielone światło

Komisja Europejska zapaliła zielone światło dla powstawania w Polsce małych rzeźni rolniczych – pisze „Nasz Dziennik”.

W piątek „Nasz Dziennik” poinformował, że dzięki „zielonemu światłu” ze strony Komisji Europejskiej, już w lutym 2020 roku w Polsce będą mogły powstawać małe rzeźnie rolnicze. Dzięki temu, rolnicy będą mogli zabijać zwierzęta we własnych gospodarstwach, bez konieczności korzystania z usług dużych ubojni. Sprawa ta była jedną z kluczowych obietnic złożonych środowiskom rolniczym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Według ustaleń gazety, odpowiednie rozporządzenie podpisał minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. W rozmowie z „ND” zaznaczył, że rozwiązania dotyczące zakładania przy gospodarstwach małych ubojni funkcjonują w całej Europie. Zapewniał też, że wymogi nie są skomplikowane:

– Należy m.in. ukończyć kurs rzeźnika. Mięso można przerabiać na wędliny i sprzedawać konsumentom. Skoro jest to w Niemczech, Austrii czy we Francji, to dlaczego nie miałoby to działać u nas.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Dokument określa wymagania weterynaryjne dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw. Zgodnie z prawem unijnym rozwiązania te muszą spotkać się z notyfikacją ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej. Wiadomo, że w ramach procedury notyfikacji KE przekazała opinię szczegółową do projektu rozporządzenia, a inne państwa członkowskie UE nie zgłosiły żadnych uwag.

Zdaniem Edwarda Kosmali, rolnika i szefa „Solidarności” Rolników Indywidualnych Województwa Zachodniopomorskiego, nowe przepisy są wielką szansą dla rolnictwa.

– Wielu rolników skorzysta z tego rozwiązania. W Polsce i w Europie jest wielkie zapotrzebowanie na zdrową żywność. Nasza kuchnia jest jedną z najlepszych na świecie – powiedział Kosmal, cytowany przez „Nasz Dziennik”. Dodał, że nie zdziwiłoby go, gdyby w każdej wsi powstały takie rzeźnie. Uważa, że pieniądze ze sprzedaży takiego mięsa mogłyby stanowić znaczną część dochodów polskich gospodarzy.

Gazeta zaznacza, że Komisja Europejska w opinii szczegółowej przedstawiła uwagi, które jednak nie dotyczą zaproponowanych w projekcie środków dostosowujących dla rzeźni rolniczych, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń.

Naszdziennik.pl / Kresy.pl