Von der Leyen jest przekonana, że Ukraina otrzyma statut kandydata UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła optymizm wobec decyzji przywódców UE o przyznaniu Ukrainie w tym tygodniu statusu kandydata do członkostwa w UE – poinformował w poniedziałek portal Ukrinform.

„Jestem przekonana, że uda nam się uzyskać pozytywną decyzję, uzyskać wsparcie. Oczywiście jest to historyczna decyzja, którą teraz musi podjąć również Rada UE. Ale przygotowania były dobre, jestem zdeterminowana i jestem optymistką” – powiedziała przewodnicząca KE.

Von der Leyen zauważyła, że ​​w ostatnich tygodniach i miesiącach intensywnie pracowała z państwami członkowskimi, osobiście rozmawiała z przywódcami, dwukrotnie odwiedziła Ukrainę. „Udało nam się przekonać bardzo, bardzo wielu” – podkreśliła.

Jednocześnie von der Leyen zwróciła uwagę, że przed Kijowem jest jeszcze dużo pracy.

Komisja Europejska wydała w piątek opinię, w której zarekomendowała przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. „Ukraina wyraźnie zademonstrowała swoje aspiracje i determinację, by sprostać europejskim wartościom i standardom” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W późniejszym tweecie von der Leyen powiedziała: „Ukraińcy są gotowi umrzeć za europejską perspektywę. Chcemy, aby żyli z nami europejskim marzenie”.

Ukrainians are ready to die for the European perspective.

We want them to live with us the European dream. pic.twitter.com/3SPRqkgK7l

