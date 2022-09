Viktor Orbán na pogrzebie Michaiła Gorbaczowa [+VIDEO]

Premier Viktor Orbán udał się w sobotę rano do Moskwy, na pogrzeb byłego przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa – poinformował portal Hungary Today.

Jak poinformował portal Hungary Today, premier Węgier Viktor Orbán udał się w sobotę rano do Moskwy, na pogrzeb byłego przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Były prezydent Związku Radzieckiego i szef partii zostanie pochowany na moskiewskim cmentarzu Nowodziewiczy. Pogrzeb poprzedzony jest ceremonią publiczną w sali kolumnowej Domu Związków Zawodowych w Moskwie.

W skład węgierskiej delegacji wejdą polityk Fidesz Tamás Deutsch, historyk Mária Schmidt, dyrektor polityczny Balázs Orbán oraz prawnik i polityk Imre Kónya.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban paid his respects to Mikhail Gorbachev at the former Soviet leader’s memorial https://t.co/RqQ8idRQet pic.twitter.com/K7vzjnh7Hv

— Reuters (@Reuters) September 3, 2022